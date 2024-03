Subito.it alla ricerca di nuovo personale, ecco le posizioni aperte

Diverse le figure lavorative che possono aggiungersi al team di lavoro

Il noto portale online “Subito.it” è alla ricerca di nuovo personale da inserire all’interno del suo team. Nel sito ufficiale sono infatti diverse le opportunità di lavoro con una attiva ricerca di figure con determinate competenze professionali.

Subito.it, i profili ricercati

Tenendo conto che le posizioni lavorative possono variare costantemente sul sito ufficiale in base alle esigenze dell’azienda, per il momento è attiva la ricerca delle seguenti figure lavorative:

Sviluppatori software e ingegneri informatici: Subito.it è una piattaforma online e richiede professionisti esperti nella progettazione, sviluppo e manutenzione di software, applicazioni web e infrastrutture tecnologiche.

Esperti di data science e analisti: Subito.it utilizza l’analisi dei dati per comprendere i modelli di utilizzo degli utenti, migliorare l’esperienza degli utenti e ottimizzare le strategie di business. Pertanto, professionisti con competenze in data science, analisi dei dati e machine learning possono essere ricercati.

Esperti di marketing e comunicazione: Subito.it potrebbe cercare professionisti del marketing e della comunicazione per promuovere la piattaforma, sviluppare strategie pubblicitarie, gestire campagne di marketing e creare contenuti promozionali.

Esperti di customer support e assistenza clienti: Subito.it potrebbe assumere professionisti che possano fornire assistenza e supporto agli utenti, rispondere alle loro domande, risolvere eventuali problemi tecnici e gestire le segnalazioni.

Specialisti di prodotto e UX/UI designer: Subito.it valorizza l’esperienza degli utenti e potrebbe assumere professionisti specializzati nella progettazione e nell’ottimizzazione dell’interfaccia utente (UI) e dell’esperienza utente (UX).

Esperti di business development e vendite: Subito.it potrebbe ricercare professionisti con competenze nel business development, nella gestione delle relazioni commerciali e nelle vendite per espandere la piattaforma e sviluppare partnership strategiche.

Requisiti

I requisiti per lavorare in Subito.it dipendono dal ruolo specifico e dalle responsabilità dell’incarico. Tuttavia, ci sono alcuni requisiti comuni che possono essere richiesti per molte posizioni. Ecco alcuni esempi:

Competenze tecniche: A seconda del ruolo, possono essere richieste competenze tecniche specifiche. Ad esempio, per i ruoli di sviluppatori software, potrebbero essere richieste competenze in linguaggi di programmazione come Java, Python, JavaScript, ecc. Per i ruoli di data science, possono essere richieste competenze in analisi dei dati, machine learning, statistica, ecc. È importante verificare i requisiti specifici per ogni posizione.

Conoscenza di strumenti e tecnologie: Subito.it può richiedere familiarità con strumenti e tecnologie specifiche utilizzate nell’ambiente di lavoro. Questi possono includere framework di sviluppo, strumenti di analisi dei dati, software di progettazione, piattaforme di gestione dei contenuti, ecc.

Abilità comunicative: Le abilità di comunicazione efficace, sia scritte che verbali, sono spesso richieste per molte posizioni. La capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace con i colleghi, i clienti o gli utenti è un aspetto importante.

Capacità di problem solving: Subito.it può valorizzare la capacità di problem solving e la capacità di affrontare e risolvere sfide complesse. La capacità di analizzare situazioni, prendere decisioni informate e trovare soluzioni creative è un requisito apprezzato.

Subito, come candidarsi

Se sei interessato alle opportunità di lavoro presso Subito.it e desideri candidarti per le future assunzioni, puoi visitare la pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo, nota come “Lavora con noi” su Subito.it. È possibile inviare il proprio curriculum vitae tramite l’apposito form online, in risposta agli annunci di interesse per le offerte di lavoro per laureati e non solo.

