Sud, Occhiuto: “Per crescita Mezzogiorno serve classe dirigente forte”

"Credo che oggi se le regioni del Mezzogiorno avessero gruppi dirigenti capaci di un pensiero forte...". Il pensiero di Occhiuto (Calabria).

“Credo che oggi se le regioni del Sud avessero gruppi dirigenti capaci di un pensiero forte potrebbero vivere quello che hanno vissuto nei decenni passati le regioni del Nord, quando si sono avvantaggiate dal fatto di essere prossime al motore di sviluppo dell’Europa”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo in collegamento telefonico alla tavola rotonda sull’autonomia differenzia che si sta svolgendo a Palermo.

“Pensiero debole anche nel ceto intellettuale del Mezzogiorno”

“Dovremmo imparare a rappresentare le nostre regioni non come una fucina di problemi ma di potenziali risorse. Vorrei che ci fosse un pensiero forte nel Mezzogiorno capace di strutturare linee di politica nazionale di sviluppo locale, che faccia leva su quelli che sono gli interessi del territorio – dice -. Non mi riferisco solo ai gruppi dirigenti politici, anche se credo che ci sia purtroppo una povertà maggiore rispetto alla ricchezza dei decenni passati. La cassa del Mezzogiorno si deve alla lungimiranza di alcuni politici del Sud ma anche a quella di alcuni economisti. Ma fatte le dovute eccezioni, c’è un pensiero debole anche nel ceto intellettuale del Mezzogiorno. Ci limitiamo a rivendicare le nostre richieste nei confronti delle regioni del Nord senza avere una ipotesi di sviluppo”, conclude.