Suggestione Archeobike: a Selinunte si pedala tra i templi

Sabato prossimo, 17 giugno, occasione ghiotta per gli amanti delle due ruote

Il secondo appuntamento con una delle più interessanti iniziative turistico culturali della provicnia di Trapani è pronto a partire. Sabato prossimo, 17 giugno, per gli amanti delle due ruote torna Archeobike: si potrà pedalare tra le colonne dei templi di Selinunte, fermarsi, ammirare il monumento e ascoltarne la spiegazione in cuffia per poi proseguire.

Scenario mozzafiato e…

A fare il resto ci penserà uno scenario mozzafiato, ideale, considerata la vastità degli spazi (con 270 ettari è tra i siti archeologici più grandi del Mediterraneo), per essere percorso in bicletta lungo i sentieri più noti e anche quelli meno conosciuti.

…ambiente incontaminato

Ideato dal Parco con CoopCulture, e giunto al secondo appuntamento, Archeobike promette di incantare tutti coloro che vorranno partecparvi. Un un ambiente talmente incontaminato che persino l’ape nera ha deciso di viverci indisturbata. Ticket: 24 euro compreso il noleggio di bici e audioguide, oltre al biglietto di ingresso al Parco. Solo dieci le bici disponibili.

Un’occasione ghiotta

Questo fine settimana cadono anche le Giornate mondiali dell’archeologia, occasione ghiotta per scoprire il Parco: per chi sceglie di camminare o preferisce le navette ecologiche, ecco disponibile sia venerdì che sabato e domenica alle 11 la passeggiata tra i templi, fino alla collina orientale, meravigliandosi di fronte al Tempio E, poi all’area del Tempio F, probabilmente dedicato a Dioniso; e al Tempio G, tra i cinque templi greci più grandi di sempre, poi fino al Baglio Florio (ticket 10 euro).

In compagnia dell’archeologo

Se invece si vuole seguire l’archeologo che racconterà il Parco, ecco una visita specifica sia sabato che domenica, alle 12 (ticket 7 euro); e infine, il percorso ancora più approfondito tutti i giorni (fino a domenica, poi dal 20 giugno) alle 10: “Selinunte highlights”, itinerario bellissimo e suggestivo, che include sia la Collina Orientale con i templi, il Baglio Florio e la zona dell’Acropoli da raggiungere con le navette ecologiche. (ticket: 15 euro).