Shock a Palermo, 13enne si toglie la vita: aperta inchiesta per bullismo

Si teme possano esserci le derisioni dei compagni di scuola all'origine dell'estremo gesto di un ragazzino nel capoluogo regionale.

Palermo è sconvolta da un nuovo caso di suicidio, con protagonista un ragazzino di appena 13 anni: la Procura ha aperto un’inchiesta per bullismo.

La scuola ha sospeso per la giornata di oggi, lunedì 13 novembre, ogni attività per lutto.

Suicidio a Palermo, aperta inchiesta per bullismo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo – alunno della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di viale Strasburgo – si sarebbe tolto la vita in casa lo scorso sabato sera. Al momento della tragedia sembra che i genitori non fossero nell’abitazione.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’adolescente. Sono ancora in corso le indagini per comprendere la causa del decesso. Si sospetta, purtroppo, che il 13enne fosse vittima dei bulli (presumibilmente per il suo orientamento sessuale) e che per questo abbia deciso di compiere l’estremo gesto.

La Procura di Palermo ha aperto un’indagine per bullismo, affidata ai carabinieri. Nelle loro mani anche le chat con presunte prove degli atti di derisione del ragazzo.

Prevenzione

Si ricorda che esistono strumenti di supporto psicologico e prevenzione per chi ne avesse bisogno. Eccone alcuni:

Telefono Amico 199.284.284;

199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96;

1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343;

800.334.343; De Leo Fund 800 168 678;

800 168 678; Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.

