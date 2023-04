“Super Mario Bros.” leader box office, superati i 13 milioni

Il film d’animazione sorpassa Top Gun: Maverick e si piazza al quinto posto nella classifica dei maggiori incassi da inizio pandemia

Al secondo weekend di sfruttamento in sala, Super Mario Bros. raccoglie altri 3.866.863 euro, con una media copie di 6.456, e supera i 13 milioni. Il risultato permette al film d’animazione di sorpassare Top Gun: Maverick e si piazza al quinto posto nella classifica dei maggiori incassi dall’inizio della pandemia.

Debutta in seconda posizione L’esorcista del papa, che al primo weekend tocca il milione (1.081.933 euro), con una media copie di 3.319. Terzo posto per Air – La storia del grande salto, che chiude il secondo fine settimana superando i 2 milioni di euro (2.224.730, con una media di 1.705).

Primo film italiano in top ten, Scordato esordisce al quarto posto con 358.735 euro. Il resto della classifica è occupato da titoli già in circolazione da due o più settimane: quinto John Wick 4 con 311.069 euro (per un totale di 5.185.718), sesto Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri con 279.429 (2.463.804), settimo Mia con 185.898 (541.193), ottavo I tre moschettieri – D’Artagnan con 165.947 (608.604), decimo Stranizza d’amuri con 105.310 (858.882).

Da segnalare, al nono posto, l’uscita evento del film concerto Metallica: 72 Reasons (121.834 euro). Fuori dalla top ten debuttano As bestas (65.406 euro), Passeggeri della notte (52.920) e I pionieri (45.771). A parte L’ultima notte di Amore (che conquista altri 53.742 per un totale di 3.113.971), nessun film italiano recente supera la soglia psicologica del milione: oltre ai titoli della top ten, segnaliamo Il ritorno di Casanova fermo a 687.979 e Quando a 524.130.