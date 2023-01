Superenalotto, 2022 nella storia: primo anno senza “6”

Il 2022 è diventato il primo anno dalla nascita del "Superenalotto" in cui non è stato centrato nessun "6": a dicembre record di giocate

Il 2022 entra nella storia del SuperEnalotto.

Nell’anno appena trascorso, per la prima volta in assoluto dal 1997, non è stato realizzato nessun “6”, a differenza di quanto accaduto invece nel 2000 e nel 1998 quando al contrario furono centrati ben 12 Jackpot in 12 mesi.

Il montepremi, così, continua a crescere a dismisura: in caso di combinazione vincente, infatti, ci si aggiudicherebbe ben 340, 7 milioni di euro, il più alto premio in palio di sempre davanti ai 209, 1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto del 2019.

A dicembre record di giocate per il Superenalotto

Il sogno di diventare milionari resta vivo e gli italiani hanno dimostrato di crederci.

Nel mese di dicembre, infatti, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è stato infatti timbrato il record di giocate: tra SuperEnalotto e SuperStar, infatti, sono stati raggiunti i 170 milioni di euro.