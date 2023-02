“Tale e Quale”, speciale Sanremo in 2 puntate: ecco gli artisti in gara – FOTO

Il varietà condotto da Carlo Conti - "Tale e Quale" - torna in una versione speciale dedicata al Festival di Sanremo.

“Tale e Quale Sanremo“: è questo il nome dello speciale di due puntate dedicato ai cantanti del Festival, che andrà in onda su Rai 1 alle 21.25 di sabato 18 e sabato 25 febbraio 2023.

Si tratta di un vero e proprio omaggio agli artisti più celebri mai saliti sul palco dell’Ariston, che animerà il sabato sera degli spettatori nelle due settimane successive alla conclusione della 73esima edizione di Sanremo con la vittoria di Marco Mengoni.

Come già anticipato, lo speciale dedicato al Festival andrà in onda sabato 18 e sabato 25 febbraio 2023 in prima serata. Alla conduzione ci sarà, naturalmente, Carlo Conti.

Nello studio televisivo “Fabrizio Frizzi” di Roma, dove si svolge il noto varietà della Rai, 13 artisti si sfideranno e cercheranno di imitare alcune delle voci più belle della musica italiana, accomunate dalla partecipazione a Sanremo nei suoi 73 anni di storia. I 13 artisti in gara (ricordiamo che molti di loro, in realtà, non sono cantanti di professione ma attori e personaggi di spettacolo) nella serata del 18 febbraio sono: Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Ad accompagnare le loro esibizioni a “Tale e quale Sanremo” ci sarà l’immancabile maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre a preparare gli artisti saranno i “vocal coach” del programma: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella ed Emanuela Aureli.

A dare i voti ci sarà la solita giuria, composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Leonardo Pieraccioni e da un quarto giudice “a sorpresa”. Dopo la seconda puntata si proclamerà il campione di “Tale e Quale Sanremo 2023”.

Come guardare la puntata

Lo speciale “Tale e Quale Sanremo” andrà in onda su Rai Uno sabato 18 e sabato 25 febbraio 2023 e si potrà seguire LIVE o recuperare in streaming su RaiPlay.

Foto prese dai profili Instagram e Facebook