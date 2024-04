Tanti furti di mezzi in Sicilia: i dati della ricerca su auto più rubate in Italia

In Sicilia i furti di veicoli sono all'ordine del giorno. In Italia nel periodo tra il 2022 e il 2023 questo tipo di reato è aumentato.

In Sicilia i furti di veicoli sono all’ordine del giorno. In Italia nel periodo tra il 2022 e il 2023 questo tipo di reato è aumentato. Lo studio pubblicato da LoJack, azienda operante nel settore di sistemi di recupero di mezzi rubati, approfondisce il tema a livello nazionale. La ricerca è stata realizzata sulla base di dati forniti dal Ministero dell’Interno. Nella nazione italiana sono trafugati rubati 131.679 veicoli. Si registra in tutte le categorie – specialmente nelle automobili – un incremento.

Italia, auto più rubate nel 2023

Stilata un vera liste delle 10 macchine maggiormente trafugate. Inoltre le vetture più difficili da ritrovare sono Golf che si recupera nel 35% dei casi, C3 nel 36% e Fortwo nel 37%. Le vetture Suv più rubate sono la Fiat 500X (1.997 colpi), la Jeep Renegade (1.653), la Peugeot 3008 (778), la Jeep Compass (713) e la Renault Captur (663). Ecco la top ten dei mezzi a 4 ruote più trafugati:

Fiat Panda (12.571) Fiat 500 (5.889) Fiat Punto (4.604) Lancia Ypsilon (4.472) Fiat 500 L (2.637) Alfa Romeo Giulietta (2.075) Smart Fortwo (1.976) Citroen C3 (1.741) Volkswagen Golf (1.465) Renault Clio (1.365).

Sicilia tra le Regioni più colpite dai furti di auto

Le regioni italiane più colpite dai furti nel 2023 – con 8 furti su 10 – sono Campania (26.045 furti, +9% rispetto al 2022), Lazio (16.912), Puglia (14.978), Sicilia (13.174) e Lombardia (9.750 con un +15% rispetto al 2022). In 1 caso su 3 i ladri preferiscono mezzi con sistemi di apertura contactless facilmente aggirabili grazie a strumentazioni disponibile in modo semplice e reperibili pure in rete. Crescono i cosiddetti “furti parziali”. Si tratta dei colpi relativi soltanto a componenti specifiche dei mezzi come navigatori, pneumatici, marmitte, catalizzatori, fari a Led e così discorrendo.