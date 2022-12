Taormina, al via Tao Christmas Fest 2022: il programma

Il Tao Christmas Fest si illumina con concerti, mostre e attività artistiche per le Feste Natalizie. Ingresso libero a tutti spettacoli ed incontri sino ad esaurimento posti

Un’intensa attività è inserita nel programma di questo fine settimana per la rassegna “Tao Christmas Fest 2022”, promossa ed organizzata dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con la consulenza artistica e tecnica della Fondazione Taormina Arte, che continua con grandi nomi del mondo dello spettacolo e dell’arte sino al 6 gennaio 2023.

Un cartellone ricco di attività, per la seconda edizione del festival realizzato all’interno del più ampio “Taormina Winter Festival”. L’ingresso agli spettacoli e ai singoli eventi è libero sino ad esaurimento dei posti.

All’interno della rassegna, in programma da venerdì 23 sino alla giornata di San Silvestro, in programma una serie di appuntamenti che andranno ad allietare le festività natalizie sia dei cittadini, che dei turisti, che dei curiosi. Oltre, infatti, alla mostra fotografica Pasolini/Pound Scatti da un’intervista curata da Francesca Barbi Marinetti, andranno in scena diversi concerti ed esibizioni identificative del Natale. La mostra, nata come integrazione visiva di grande suggestione per lo spettacolo teatrale Pasolini/Pound. Odi et amo, è la documentazione fotografica della storica intervista televisiva di Pier Paolo Pasolini ad Ezra Pound del 1967, mandata in onda dalla RAI l’anno successivo. Sono riprodotti in mostra gli scatti eseguiti da Vittorugo Contino e uno tra i vari ritratti di Pound schizzati proprio da Pasolini mentre lo intervistava.

Per l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato “Il Tao Christmas Fest 2022 è sicuramente un appuntamento importante per la Sicilia. Un’iniziativa che intende affermare, ancora una volta, quanto la musica, le arti e la cultura in tutte le sue espressioni, siano sinonimo di crescita sociale e di aggregazione. Il nostro obiettivo – conclude l’esponente del governo Schifani – è promuovere l’identità turistica della Sicilia e rilanciare il territorio attraverso un’ampia offerta di spettacoli di qualità che fungano da attrattori per la destagionalizzazione del turismo”. Sulla iniziativa intervengono sia il sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia, architetto Ester Bonafede, che il direttore artistico, il M° Beatrice Venezi, per il positivo riscontro da parte di un numeroso pubblico avuto sinora dall’inaugurazione e per tutti gli eventi andati in scena come il concerto Pierino, il Lupo e l’Altro con Arturo Brachetti, il gruppo Forte Trio, lo spettacolo di produzione inedita Invertiti, i convegni con gli esperti del settore “esordire – dichiarano entrambe – con la tre giorni dedicata a Pasolini è stata una scelta importante e responsabile ed il successo ottenuto per tutti gli appuntamenti inseriti nel programma di quest’anno consacrato dalla numerosa presenza di pubblico, soprattutto giovani, è indubbiamente una affermazione di quanto la cultura e le sollecitazioni poste dall’arte all’animo umano, siano importanti per lo sviluppo della nostra comunità. La Fondazione Taormina Arte ha voluto diversificare ed ampliare contestualmente la programmazione puntando sulla cultura, la storia e la bellezza delle nostre opere materiali e immateriali già esistenti, creando anche partnership con enti ed istituzioni Internazionali“.

Venerdì 23 dicembre a Palazzo dei Congressi alle ore 21.00, ingresso libero sino ad esaurimento posti, appuntamento con la grande musica, in scena il concerto Cinema Serenade – magico Natale con il Bellini Ensemble. Il Bellini Ensemble è un gruppo di recente formazione composto da professori d’orchestra del Teatro Vincenzo Bellini di Catania, che vantano singolarmente significative esperienze di studio, solistiche ed in gruppi cameristici. Benché impegnati a tempo pieno con l’Ente Lirico Etneo, la voglia di esprimersi attraverso la musica da camera che accomuna i musicisti del gruppo, li spinge a ricercare affinità sonora ed amalgama strumentale, prerogativa questa di ogni ensemble che svolge la sua attività a tempo pieno. Il repertorio spazia dal Periodo Classico al Novecento, con particolare attenzione rivolta alla valorizzazione della produzione inedita dei musicisti tardo romantici e moderni. Il gruppo è particolarmente dedito alla sperimentazione musicale rivolta verso generi e componenti musicali non proprie della letteratura cameristica classica, quali Standard, Jazz, Tango, Ragtime e Musiche da Film. Ciò gli ha consentito di esibirsi per un pubblico molto eterogeneo, sia per concerti presso Associazioni Musicali che per concerti in occasione di congressi e meeting internazionali. Significative le performances dell’Ensemble in occasione del congresso Nazionale Avvocati (2018), del festa per la Guardia Costiera Italiana (2018) e per il Congresso della Federazione Italiana Cuochi che ha avuto un risalto internazionale grazie alla foto del fotoreporter Villa che ritraeva il Teatro gremito di chef in tutti gli ordini di palco, considerata dal New York Times fra gli scatti più belli dell’anno 2019. Da considerarsi strepitose le recenti partecipazioni dell’Ensemble, di risonanza internazionale, al Festival di Cannes 2021 e ancora, con una compagine allargata e, sotto la direzione del M° Beatrice Venezi, al Festival di Cannes 2022 e al Festival di Venezia 2022. All’interno del programma scorrono le famose musiche come la colonna sonora del film Scent of Woman di C. Gardel – Por una Cabeza, ed ancora la colonna sonore del film Mission, Gabriel’s Theme di Ennio Morricone e quella di Nuovo Cinema Paradiso. Non mancano le musiche di P. I. Cajkovskij con il Valzer de “La bella addormentata”, o D. Shostakovich – Valzer n° 2 dalla Jazz Suite n°2, colonna sonora del film Eyes Wide Shut, così come Nicola Piovani in La vita è bella, colonna sonora del film omonimo.

Dal 23 sino al 31 dicembre, nel cartellone che porta la firma del sovrintendente, architetto Ester Bonafede, e del direttore artistico, M° Beatrice Venezi, è inserito “Pianoforti sul Corso”, una iniziativa del tutto innovativa per la città di Taormina. Lungo il corso verranno posizionati dei pianoforti grazie ai quali saranno messi in scena concerti en plein air per Piano Solo. Ed ancora il 26 dicembre 19.00 Palazzo dei Congressi, il testimone passa al Concerto di Natale del Piccolo Coro Città di Taormina con la direzione del M° Ivan Lo Giudice. Il Piccolo Coro Città di Taormina è un coro polifonico di voci bianche, composto da bambini e ragazzi in età compresa tra i 4 e i 14 anni. Nasce nel 2008 dall’idea di Ivan Lo Giudice, musicista, fondatore e a tutt’oggi direttore del coro. Nel tempo, l’attività si è rivelata capace di coniugare la creatività musicale dei coristi alla voglia di stare insieme, scoprendo il proprio ruolo all’interno di un gruppo e diventando a tutti gli effetti una famiglia musicale alla cui base stanno il gioco, la creatività artistico-musicale, la collaborazione e la voglia di imparare. Dal 2010 è entrato a far parte della Galassia dell’Antoniano, ossia di quell’insieme di cori italiani e stranieri che, senza trascurare le canzoni della tradizione locale, hanno nel proprio repertorio le canzoni proposte dall’ Antoniano Di Bologna e dallo Zecchino d’Oro. Nel 2012 il coro si è classificato al primo posto al concorso nazionale di internazionale per voci bianche “un coro per Mariele” a Vibo Valentia. Ha partecipato, nel tempo ad opere liriche, svariati festival e raduni rivolti alla coralità. Il Piccolo Coro promuove attività musicali come concerti, incisioni discografiche e trasmissioni tv e streaming per scopi di promozione personale e beneficenza. Nel 2018 si esibisce nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina per la rappresentazione di “Tosca”. Nel 2015 partecipa al raduno di cori in occasione del Festival Francescano in onda su Tele 2000 e non ultimo al raduno avvenuto nel mese di Marzo 2022, presso la Sala Nervi in udienza con Papa Francesco, insieme alla Galassia dei cori dell’Antoniano che hanno cantato per Sua Santità. Il 18 Giugno 2022 si è esibito per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di TAOBUK, festival internazionale del libro. Sempre nel 2022 ha preso parte al prestigioso festival internazionale della coralità “InCanto Mediterraneo” a Milazzo. Nel 2013, nel 2014, nel 2020 e nel 2022 promuove le attività formativo/divulgative, nell’ambito didattico-musicale del progetto di Forme Sonore progetto ideato e condotto dal maestro Sabrina Simoni (musicista, didatta e direttore del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano) e del maestro Siro Merlo (musicista e compositore). Dal 2016 il coro opera con la collaborazione artistica di Live Sound Accademia di Musica Moderna e dal 2008 è un’attività promossa sul territorio da “CGS San Giorgio Taormina APS”. Dal 2018 è affiliato all’associazione regionale cori siciliani (Feniarco). Nel 2023 il Piccolo Coro festeggerà i 15 anni di attività. Il Piccolo Coro Città di Taormina, dalla sua fondazione, è intitolato alla memoria di “Don Bosco”.

Tao Christmas Fest 2022 prosegue con una intensa attività che vede protagonisti la musica classica, jazz, swing, colonne sonore, canti e melodie tradizionali. Mentre una sezione sarà dedicata al cinema, alla fotografia, alla poesia, gli spettacoli di prosa e le contaminazione tra le arti. Peculiarità della iniziativa è il coinvolgimento di relatori di primo piano, intellettuali e politici per una offerta culturale di ampio respiro e rivolta a tutte le fasce di pubblico: famiglie, studenti, appassionati e neofiti. La manifestazione nasce dunque allo scopo di incentivare l’attrattività esercitata dalla Città di Taormina anche in periodo invernale al fine di sviluppare attraverso gli eventi strategie di turismo sostenibile e soprattutto destagionalizzazione dell’attività turistica, offre, per il periodo del Natale, al turista che arriva in Sicilia, un’esperienza unica ed emozionale.