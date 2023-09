Taormina Pride, Alberto Sciuto presenta il suo libro sull’amore e sulla “simbiosi artistica” con Lucio Dalla

"Sei Parte della Parte di Me", già libro bestseller, celebra l'amore e l'arte in tutte le sue forme: ecco i dettagli della presentazione con l'autore Alberto Sciuto a Taormina.

La meravigliosa città di Taormina si prepara a ospitare un evento culturale senza precedenti, in occasione del Taormina Pride: la presentazione del più recente lavoro letterario, oggi Bestseller, dell’artista poliedrico Alberto Sciuto, autore del libro “Sei Parte della Parte di Me”.

Un testo che rappresenta una celebrazione dell’amore in tutte le sue forme: universale, omosessuale, libero e senza etichette. Il libro è anche la testimonianza dell’ispirazione eterna e scambiata con un’icona della musica italiana, Lucio Dalla.

Copertina del libro ‘Sei parte della parte di me’ – Foto da ufficio stampa

L’amore e la simbiosi artistica con Lucio Dalla, il libro di Alberto Sciuto

Questo libro, intriso di frammenti poetici, nostalgici e frementi, cattura il cuore di una passione intensa, spesso dolorosa, senza censura o compromessi. Alberto Sciuto esplora la cristallizzazione delle speranze e delle delusioni, dissezionando persino una singola lacrima di desiderio inappagato. In queste pagine, la passione è rappresentata come un’energia vitale, ma anche come una malattia del corpo e della mente, una prospettiva che richiama l’attenzione sulla complessità delle emozioni umane. Ma c’è di più in questa storia.

“Sei Parte della Parte di Me” non è solo una riflessione sull’amore e la sofferenza, l’evoluzione e la filosofia, ma anche una testimonianza di un rapporto unico e profondo tra Alberto Sciuto e il celebre cantautore Lucio Dalla. Non si è trattata solo di una collaborazione artistica, ma di una stima profonda che Dalla aveva nei confronti dell’autore. Lucio Dalla, con la sua immensa carriera musicale, ha ispirato nei molti anni di amicizia e collaborazione Alberto Sciuto a dare voce ai propri pensieri e alle emozioni profonde che permeano le sue poesie e le sue opere. Le loro notti passate al telefono, condividendo testi e idee, hanno contribuito a plasmare l’arte di entrambi.

“È stato proprio Lucio – racconta Alberto Sciuto – che mi ha spronato a scrivere, a riempire le pagine bianche di inchiostro e parole. Passavamo intere notti al telefono, desiderosi di condividere i nostri testi del giorno, scambiando vedute e opinioni. Ogni tanto, mi suggeriva di modificare qualche parola per aggiungere una sua preziosa perla. Nel tempo, è successo anche il contrario”.

La presentazione

Il libro è impreziosito dalla prefazione di Alessandro Cecchi Paone, un’autorevole voce del panorama culturale italiano, il quale offre un’introduzione illuminante alle profonde riflessioni e all’arte sensibile dell’artista Alberto Sciuto.

In breve tempo, “Sei Parte della Parte di Me” ha scalato le classifiche dei best seller su Amazon, confermando la prima posizione e l’incredibile impatto delle parole di Sciuto sul pubblico. La presentazione ufficiale del libro “Sei Parte della Parte di Me” avrà luogo il 9 settembre 2023 alle ore 17 all’Archivio Storico del Comune di Taormina, in concomitanza con il Taormina Pride, un evento di grande rilevanza per celebrare l’importanza del rispetto e dell’uguaglianza per la comunità LGBTQ+ e per tutti coloro che lottano per i diritti umani.

Data: 9 settembre 2023, ore: 17:00

Luogo: Archivio Storico del Comune di Taormina

Foto da ufficio stampa