TeLiMar Palermo cede sul finale 10-11 alla Pallanuoto Trieste

Una partita fisica, giocata sul nervosismo, con i padroni di casa che con un ottimo approccio portano a casa il primo parziale

Un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Alla piscina Olimpica comunale di Palermo finisce, però, 11-10 per la Pallanuoto Trieste sul TeLiMar. Una partita fisica, giocata sul nervosismo, con i padroni di casa che con un ottimo approccio portano a casa il primo parziale.

Rosso diretto al capocannoniere Irving

La forza del Trieste, che punta al terzo posto in classifica, si vede nel secondo tempo. Ma i siciliani non mollano. E, nonostante il rosso diretto al capocannoniere Irving quando mancano ancora quasi 4’ all’intervallo lungo, riescono a restare incollati ai friulani. Otto minuti dopo agguantano il pareggio, chiudendo poi la terza frazione in vantaggio. Perdono, però, anche Giorgetti e Occhione.

Botta e risposta nell’ultimo quarto

Botta e risposta anche nell’ultimo quarto, con il Trieste che riesce ad avere la meglio solo sul finale, complice anche la stanchezza dei giocatori del Club dell’Addaura, costretti agli straordinari a causa di una panchina ormai cortissima. Dopo una battaglia come questa, preparata in soli due giorni dopo il derby del turno infrasettimanale, adesso testa all’ultimo appuntamento del 2022. Sabato prossimo la squadra del Presidente Giliberti sarà a Salerno per la sfida con la Check-up Rari Nantes, che ha vinto oggi col Bogliasco.