Una “grave” tempesta geomagnetica pronta ad abbattersi sull’Europa: a rischio le comunicazioni

Questo fenomeno anomalo, potrebbe anche interrompere le trasmissioni radio considerate ad alta frequenza, come quelle tra gli aerei e le torri di controllo

In arrivo sull’Europa una “grave” tempesta geomagnetica. Come emerso in queste ore, infatti, un’esplosione del plasma derivante dal un brillamento solare potrebbe fare da ostacolo con le trasmissioni radio sulla Terra.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Un fenomeno raro (l’ultimo di tale portata nel 2017), che potrebbe anche interrompere le trasmissioni radio ad alta frequenza, come quella degli aerei che comunicano con le torri di controllo. Ma quali sono i rischi nello specifico? E dove colpirà questa tempesta geomagnetica? Di seguito, tutti i dettagli del momento.

Tempesta geomagnetica in Europa: di cosa si tratta

Nelle ultime ore è emersa la presenza di una tempesta geomagnetica pronta ad abbattersi sull’Europa. Ma di cosa si tratta? La tempesta geomagnetica è un grave disturbo della magnetosfera terrestre. Questa, si verifica quando è in atto un uno scambio molto efficiente di energia dal vento solare nell’aria spaziale che circonda la Terra. Nello specifico, questo è stato riscontrato lo scorso 23 marzo, giorno in cui il Sole ha prodotto un brillamento molto potente e anomalo (un doppio flare solare di classe X). Come spiegato quindi, parliamo di un’esplosione di plasma che deriva da un brillamento solare. Questo, potrebbe fare da ostacolo per le trasmissioni radio sulla Terra.

Tempesta geomagnetica, trasmissioni radio degli aerei a rischio

Ma quali sono i segnali radio a rischio a causa di una tempesta geomagnetica? Questo fenomeno anomalo, potrebbe anche interrompere le trasmissioni radio considerate ad alta frequenza, come quelle tra gli aerei e le torri di controllo. Tuttavia, a mettere la parola fine a questo rischio per gli aerei commerciali è stato quanto affermato da Jonathan Lash, esperto meteorologo. Come spiegato, infatti, gli aerei di linea più comuni possono utilizzare la trasmissione satellitare come backup. Gli operatori satellitari, invece, potrebbero riscontare diverse difficoltà per quello che riguarda le linee di trasmissione con i veicoli spaziali.