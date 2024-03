Sicilia, le previsioni meteorologiche per il weekend

Il weekend sta per partire e la Sicilia si prepara a giornate quasi del tutto serene con condizioni atmosferiche mai del tutto "cupe".

Il weekend sta per partire e la Sicilia si prepara a giornate quasi del tutto serene con condizioni atmosferiche che sembrano comunque non essere mai del tutto “cupe”. La giornata di oggi sarà caratterizzata da tempo stabile in prevalenza soleggiato. Previsti cieli sereni o poco nuvolosi con qualche velature. Le temperature aumenteranno e si prevedono valori massimi localmente superiori ai 20° nella zona di Catania e nel Siracusano. I venti saranno deboli mentre i mari calmi oppure poco mossi.

Le previsioni per il fine settimana

Il sabato dovrebbe essere prevalentemente soleggiato salvo qualche addensamento vicino lo Stretto di Messina e sull’arcipelago delle Isole Eolie. I venti saranno moderati. Domenica, invece, si prevedono nubi più compatte sulla zona tirrenica dell’isola. Nel resto della Sicilia il cielo sarà poco oppure parzialmente nuvoloso.