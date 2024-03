Terremoto a Messina, scossa di magnitudo 4.4 all’alba al largo delle Isole Eolie

Sembra che l'epicentro sia stato individuato in mare, lontano dalla costa.

Nella mattinata di oggi, martedì 12 marzo alle ore 05.37, è stata registrata a Messina una scossa di terremoto di magnitudo 4.4. Il luogo preciso è al largo delle Isole Eolie, di fronte Messina, ad una profondità di 243.3 chilometri. Lo ha comunicato l’Ingv.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’epicentro del terremoto a Messina

Per questo motivo e per il fatto che l’epicentro sia stato segnalato in mare, quindi lontano dalla costa, il terremoto a Messina non è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Per cui, fortunatamente, non si segnalano neppure danni a cose o persone.

Un altro terremoto nella stessa area, vicino a Lipari, ha anticipato la scossa di questa mattina. La scossa, di magnitudo 2.0, è stata registrata alle 02.10 e ad una profondità di 16 chilometri.

Fonte foto: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia