Tenta rubare sigarette e aggredisce tabaccaio, arrestato da carabinieri

E’ entrato all’interno di una tabaccheria in via Merulana, a Roma, ha tentato di impossessarsi di alcuni pacchetti di sigarette senza pagare e ha iniziato una colluttazione con il proprietario. L’uomo, un 31enne del Senegal, ha poi afferrato una bottiglia di vetro da terra e ha danneggiato la vetrina della tabaccheria. Poi dare è andato in escandescenze, entrando in una pizzeria accanto e danneggiando la porta di ingresso e parte degli arredi.

Calci e spintoni

La scena è stata notata da un carabiniere del Gruppo di Roma. Libero dal servizio e in abiti civili, il militare è intervenuto bloccando e arrestando l’uomo, che ha anche opposto resistenza con calci e spintoni. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Operativo Roma Piazza Dante. Il 31enne, senza fissa dimora, è stato arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.