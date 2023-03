Urla e fuga in strada, uomo rincorre i ladri che cercano di rubare la sua Fiat 500 – VIDEO

Un tentato furto che si è concluso con la denuncia di un giovane pregiudicato catanese.

I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno denunciato un catanese 25enne, già noto alle forze dell’ordine per sue pregresse vicende giudiziarie, perché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato di un’auto modello Fiat 500.

La denuncia del tentato furto

Nella mattinata un 44enne di Caltagirone si è presentato in caserma, denunciando d’aver subìto nel corso della nottata il tentato furto della sua fiammante Fiat 500 proprio davanti la propria abitazione, nel centrale viale Dell’Autonomia.

Al riguardo, il proprietario dell’auto, mentre lavorava al computer in casa, ha udito alcuni strani rumori provenire dalla strada e, quindi, attraverso la visione del proprio sistema di videosorveglianza, con suo rammarico ha notato tre persone che stavano armeggiando sulla sua automobile.

In men che non si dica, il 44enne si è precipitato in strada gridando e rincorrendo i ladri, che erano già riusciti ad aprire lo sportello lato guida e, quindi, a spingere il veicolo in direzione del locale Tribunale.

La denuncia

L’intervento del proprietario ha efficacemente fatto desistere i ladri dal loro proposito. I malviventi, pertanto, hanno abbandonato la Fiat 500 dandosi alla fuga a gambe levate, lasciando l’auto al centro della carreggiata con il blocchetto d’accensione danneggiato.

L’accurata disamina delle immagini del sistema di videosorveglianza da parte dei carabinieri, però, ha escluso che i ladri fossero del luogo e, pertanto, hanno esteso la visione anche ai loro colleghi catanesi, i quali hanno individuato e ragionevolmente riconosciuto uno degli autori, il 25enne appunto, già noto alle forze dell’ordine perché coinvolto in pregresse vicende giudiziarie legate a furti di veicoli, mentre sono ancora in corso le indagini per dare un nome ai suoi complici.