Uomo accoltellato a Monte Po, tentato omicidio: scatta il fermo per due fratelli gemelli

All'origine del ferimento ci sarebbero dei dissidi familiari.

Nuovo tentato omicidio a Catania, per l’esattezza a Monte Po: per il gesto di violenza, nella notte, sono stati fermati due fratelli gemelli.

I due fermati, di 35 anni, avrebbero rapporti di familiarità con la vittima. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini delle Volanti e della Squadra Mobile etnea.

Tentato omicidio a Monte Po, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nel pomeriggio di domenica 21 aprile, un 56enne sarebbe stato accoltellato all’addome al culmine di una lite nel quartiere catanese Monte Po. Gli autori del ferimento si sarebbero dati alla fuga: uno dei due si sarebbe presentato al Pronto Soccorso del Policlinico con delle ferite da arma da taglio, sostenendo di essere vittima di una presunta aggressione.

Le indagini e i fermi

Nel corso della notte la polizia ha avviato le dovute indagini su quanto accaduto. Pare che all’origine del tentato omicidio ai danni di un 56enne ci siano dei dissidi familiari non meglio specificati. I due fermati – fratelli gemelli di 35 anni – avrebbero infatti rapporti di parentela con la vittima.

Trasferito in codice rosso in ospedale, sarebbe al momento ricoverato in coma farmacologico ma fortunatamente non in pericolo di vita.

