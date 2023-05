Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 15 al 21 maggio

L’appuntamento con Terra Amara è imperdibile per tanti telespettatori di Canale 5. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

L’appuntamento con Terra Amara è imperdibile per tanti telespettatori di Canale 5. La serie turca che racconta le vicende di proprietari e braccianti terrieri ha coinvolto così tanto il pubblico da conquistare settimana dopo settimana le vette più alte in fatto di ascolti e di share.

Le circostanze che si susseguono con continui colpi di scena sono la forza della serie che così non smette mai di annoiare. Tantissime le novità anche nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 maggio a domenica 21 maggio 2023.

Anticipazioni della puntata di lunedì 15 maggio 2023 di Terra Amara

Fekeli ha lasciato l’ospedale ed è tornato a casa. Ha l’occasione di incontrare Hunkar e di rassicurarla sul segreto che Behice conosce. Fekeli mette in atto un’operazione immobiliare misteriosa.

Tempo di gelosia per Mujgan. La donna ha trovato un foulard nell’automobile di Yilmaz mentre cerca il talco. Ricorda di aver visto quel foulard al collo di Zuleyha. Si dirige furiosa nel giardino degli Yaman e qui accusa Zuleyha di incontrare Yilmaz davanti a tutti i presenti. Scoprirà che il foulard non appartiene alla donna come sospettava, ma la sua gelosia non avrà fine. Intanto Demir chiede a Yilmaz di trasferirsi. Non volendo cedere, fa resistenza ma confessa al padre che vorrebbe tornare a casa sua.

Mentre Gaffur rientra dal ristorante dove lavora per poter saldare il debito contratto con Hatip, vede Guten in compagnia di Cetin e si arrabbia. Yilmaz chiude un affare interessante che mette in trepidazione gli Yaman.

Anticipazioni della puntata di martedì 16 maggio 2023 di Terra Amara

Gulten e Cetin hanno una relazione, ma Gaffur intende ostacolare il loro matrimonio. A tal proposito Saniye gli racconta che Gulten ha subito violenza e che Yilmaz ha fatto fuori Ercumet. Una volta parlato con Gaffur, Saniye dice tutto a Hunkar che si preoccupa per le possibili conseguenze.

Nell’incredulità generale, Eyup Karakus si consegna per l’omicidio di Cengaver, ma Yilmaz credo che il responsabile della tragedia sia un altro. Decide così di andare a parlare con Eyup in prigione.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 17 maggio 2023 di Terra Amara

Dopo aver incontrato Yilmaz, Eyup fa una richiesta a Hatip: vuole quattro volte la cifra pattuita per addossarsi la colpa dell’assassinio di Cengaver.

Intanto, Sermin cerca di riallacciare i rapporti con Sabahattin e Mujgan inizia ad avere un atteggiamento sempre più paranoico rispetto al rapporto tra Yilmaz e Zuleya. In ogni caso, decide di non andare da uno psichiatra.

Anticipazioni della puntata di giovedì 18 maggio 2023 di Terra Amara

Una cena tra Gaffur e Cetin diventa un modo per conoscersi meglio. Si raccontano il passato e parlano di Gulten. Cetin fa una promessa a Gaffur: renderà sempre felice Gulten. Gaffur si sente sollevato dalle sue parole ed è felice di sapere che la sorella avrà accanto un uomo per il quale nutre fiducia e che inizia a vedere come un fratello.

Anticipazioni della puntata di venerdì 19 maggio 2023 di Terra Amara

Con la donazione fatta da Fekeli viene inaugurata una nuova scuola elementare dedicata a Behice Hekimoglu, di cui porta il nome.

Il nome è stato scelto da Fekeli proprio come simbolo di ringraziamento per l’aiuto che ha ricevuto in passato. Tale gesto comporta la fine dei rapporti tra Fekeli e Hunkar.

Anticipazioni della puntata di sabato 20 maggio 2023 di Terra Amara

Yilmaz fa arrivare ordini per diversi impianti di irrigazione per poi annullarli. Solo così, crea un enorme danno economico a Demir.

Julide riceve una lettera anonima. Il contenuto della lettera sostiene che Demir è colpevole dell’omicidio del cugino Ercument. A questo punto, per auto scagionarsi Demir prende in considerazione l’ipotesi di rivelare il nome dell’assassino ossia di Yilmaz.

Hunkar e Fekeli pensano che a inviare la lettera anonima sia stata Behice che sembra ignorare tutto. La gelosia ha pervaso oramai Mujgan che ha filmato con una telecamera Yilmaz e Zuleyha mentre parlano. Uzum chiama Gaffur “papà” per la prima volta.

Anticipazioni della puntata di domenica 21 maggio 2023 di Terra Amara

Gira voce a Adana che Ercument avrebbe abusato di Zuleyha. Per tale ragione, Demir l’avrebbe ucciso. La procura decide di riaprire le indagini e torna a interrogare Zuleyha, Hunkar, Saniye e Gaffur. Hunkar convince Demir a incontrare Yilmaz e Fekeli per trovare una soluzione insieme.

Eyup chiama Hatip in prigione perché ha deciso di svelare chi è il vero assassino se entro 24 ore non avrà i soldi promessi per accollarsi la responsabilità della morte di Cengaver. Hatip lo fa pugnalare in carcere. Anche se portato in ospedale, Eyup non sopravvive. Yilmaz pensa che responsabile dell’agguato sia Demir.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto