Terra Amara, le anticipazioni da lunedì 18 a sabato 23 dicembre

Le anticipazioni di Terra Amara dal 18 al 23 dicembre. Ecco cosa accadrà nella fortunata serie televisiva in onda su Canale 5.

Non sarà una settimana facile per i personaggi di Terra Amara. La serie turca in onda su Canale 5 ogni pomeriggio da lunedì a sabato ed eccezionalmente la domenica sera in prima serata promette dramma e imprevisti.

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a sabato 23 dicembre, un personaggio tra tutti dovrà affrontare guai e disagi. Si tratta di Demir, il protagonista maschile della serie turca. Nonostante cerchi sempre di risolvere ogni problema altrui, stavolta Demir dovrà preoccuparsi di sé e di trovare delle soluzioni che lo facciano tornare a casa sano e salvo.

Terra Amara, le anticipazioni

Anticipazioni della puntata di lunedì 18 dicembre 2023 di Terra Amara

Demir delega Betul che, nel frattempo vuole entrare in possesso dell’azienda di famiglia e medita contro di lui. La piccola Leyla viene rapita. Per Zuleyha è colpa di Umit che viene presa in ostaggio da Sermin per farle raccontare la verità.

Anticipazioni della puntata di martedì 19 dicembre 2023 di Terra Amara

Viene aperto un fascicolo su Demir perché è sospettato di aver ucciso Sevda. Intanto, l’uomo continua a cercare la piccola Leyla. Riceve un aiuto da Fikret che gli suggerisce un nome ossia Hakan Gusumoglu. Quest’ultimo vorrebbe fargliela pagare a Demir per averlo allontanato dall’azienda nel momento del bisogno.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 20 dicembre 2023 di Terra Amara

Il rapitore decide di far ritrovare la piccola Leyla ai genitori. La bambina sta bene. Demir è grato a quanti lo abbiano aiutato nelle ricerche. Inoltre, fa un annuncio pubblico. Dichiara che Fikret è suo fratello e che dovrà essere trattato come uno Yaman. I gendarmi irrompono per arrestare Demir perché ci sono indizi schiaccianti sulla sua colpevolezza per l’omicidio di Sevda.

Anticipazioni della puntata di giovedì 21 dicembre 2023 di Terra Amara

Demir ha poche speranze, ma conta di uscire prima possibile di prigione perché la famiglia ha bisogno di lui. Oltre Umit, c’è un nuovo nemico in città ossia Hakan. Fikret propone di farlo evadere per poi rifugiarsi in Siria, ma l’uomo rifiuta.

Anticipazioni della puntata di venerdì 22 dicembre 2023 di Terra Amara

La tenuta viene presa d’assalto da un gruppo di uomini armati. Se Zuleyha è preoccupata, Demir risulta scomparso. Saniye e Gaffur attendono il risveglio della piccola Uzum, ferita da un colpo di pistola, che è in coma. Umit cerca di convincere il procuratore a credere nella colpevolezza di Demir sull’organizzazione dell’assalto a casa sua.

Anticipazioni della puntata di sabato 23 dicembre 2023 di Terra Amara

Fikret è convinto della responsabilità di Hakan, nuovo nemico di Demir, dietro gli ultimi eventi tragici della famiglia. Fekeli è ancora in prigione e chiede un permesso per poter uscire ed occuparsi della sua famiglia. Demir è ancora disperso e la piccola Uzum in coma. Al ranch di Fekeli si verifica un’esplosione. Per Fekeli è colpa di Hakan. Umit e Cumali rapiscono il piccolo Adnan.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.