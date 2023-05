Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 8 al 14 maggio

Cosa accadrà nelle nuove puntate? I dissidi si tramuteranno in tregue silenziose e amorevoli attenzioni?

L’arrivo di una nuova settimana porta con sé il ritorno di Terra Amara, la serie turca sui proprietari terrieri e braccianti che tiene incollati davanti la tv ogni giorno milioni di telespettatori di Canale 5.

La scorsa settimana al centro di Terra Amara ci sono state tensioni, nervosismi e crisi. Cosa accadrà nelle nuove puntate? I dissidi si tramuteranno in tregue silenziose e amorevoli attenzioni?

Ecco le anticipazioni da lunedì 8 maggio a domenica 14 maggio 2023 per essere preparati.

Anticipazioni della puntata di lunedì 8 maggio 2023 di Terra Amara

Demir vuole vendicarsi di Yilmaz e Fekeli perché sono gli acquirenti misteriosi dei suoi immobili a Istanbul. In ospedale Zelis sta per morire, ma prima chiede a Saniye di farle una promessa: dovrà prendersi cura di Uzum, la figlioletta, quando non ci sarà più.

Anticipazioni della puntata di martedì 9 maggio 2023 di Terra Amara

La scelta di Berika di candidarsi come presidente dell’associazione risulta vincente. Viene eletta anche e soprattutto al voto inaspettato di Fusun. Behice non accetta il risultato: credeva di poter diventare lei presidente. Contrariata da quanto accaduto, fa leva su uno scabroso segreto di Hunkar di cui sarebbe a conoscenza.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 10 maggio 2023 di Terra Amara

Hunkar raggiunge la casa di Fekeli e gli confessa la verità sulla paternità di Adnan. Colpito, stupito e amareggiato dalla notizia, caccia via Hunkar. Rimasto da solo, l’uomo si accascia a terra. A trovarlo è Behice che subito chiama Sabahattin per avere indicazioni per un primo soccorso in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Le condizioni di Fekeli, però, si rivelano alquanto critiche.

Anticipazioni della puntata di giovedì 11 maggio 2023 di Terra Amara

Giunto all’ospedale, si scopre che Fekeli ha avuto un infarto. L’uomo è fuori pericolo. Adesso che il peggio è passato, Yilmaz vuole capire cosa è accaduto per portare il padrino a sentirsi così male. Mentre indaga, Nazire svela che l’ultima ad avere incontrato Fekeli prima del malore è stata Hunzar. l’Akkaya, quindi, immagina che sia stata colpa della donna e va da lei per avere spiegazioni. Hunkar racconta di essere andata da Fekeli per far sì che convincesse lui e Mujgan ad andare via. Dalle dichiarazioni di Hunkar, Yilmaz apprende che la Hekimoglu è andata a far visita a Demir per suggerirgli tenere d’occhio Zuleyha.

Anticipazioni della puntata di venerdì 12 maggio 2023 di Terra Amara

Naciye sente Sermin confidarsi con Fusun in un bar. Racconta della sua relazione con Hatip e del desiderio di un futuro viaggio insieme ad Antalya. Non riesce a frenarsi e, mossa dalla gelosia, va su tutte le furie. La sua vendetta non si placca. Rientrata a casa, Naciye prende beni del marito e li regala ai bisognosi con la minaccia di lasciarlo senza niente se non interromperà la relazione.

Anticipazioni della puntata di sabato 13 maggio 2023 di Terra Amara

Zuleyha crede che Demir trascuri Adnan in favore di Leyla. Intanto, Hunkar decide di andare in ospedale da Fekeli per parlargli, ma incontra Behice che la disprezza. Per evitare di essere disturbata da Fadik che russa, Azize esce per andare a dormire altrove. Nessune se ne accorge. Nel preciso istante che è sulla strada, passa alla guida della sua macchina Yilmaz che non solo non la vede ma la investe. Preoccupato, le presta subito soccorso e si offre volontario per donarle il sangue. Lo Yaman va su tutte le furie, l’Akkaya avverte l’ex fidanzata dell’incidente e Mujgan si arrabbia contro la Altun e lo stesso marito. Nel frattempo, Demir licenzia Fadik, ma Hunkar la farà reintegrare in cucina. Se Saniye è dispiaciuta per Uzum che parla con la mamma defunta sulla sua tomba, a Gaffur tocca fare gli straordinari al ristorante perché è debitore di un’ingente somma di denaro a Hatip. In seguito, per farsi perdonare da Behice, Sermin le racconta un segreto sugli Yaman. Per Julide è un periodo difficile: non solo cerca l’assassino di Cengaver ma dovrà ascoltare Sabahattin che vuole chiarirsi. Scopre, però, la denuncia dell’ex moglie di Julide per violenza domestica, così, quando incontra Sermin, Sabahattin minaccia di raccontare tutto a Betul.

Anticipazioni della puntata di domenica 14 maggio 2023 di Terra

Fekeli e la nonna sono in ripresa. L’incidente provocato da Yilmaz e il successivo comportamento avranno delle amare conseguenze. Continuano a non fare pace Demir e Mujgan. Sabahattin, invece, dovrà confrontarsi con le bugie di Sermin, determinata a vendicarsi per aver deciso l’ex marito di convolare a nozze con Julide.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, il sabato alle 14:30 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Sandy Sciuto