Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 21 al 27 agosto

L’attesa per i nuovi episodi di Terra Amara non è stata lunga. Una volta conclusasi la settimana di Ferragosto, Canale 5 continua a trasmettere la serie turca con i nuovi episodi. Tempistiche e modalità rimangono invariate, ma nelle puntate da lunedì 21 a domenica 27 agosto 2023 si concentreranno sulla dipartita di Hunkar e sulla presunta responsabile.

Anticipazioni della puntata di lunedì 21 agosto 2023 di Terra Amara

A Cukurova iniziano le ricerche di Hunkar. Fekeli e Demir decidono di unire le forze. Ordinano ai loro uomini di cercarla ovunque per poterla rintracciare prima possibile.

Anticipazioni della puntata di martedì 22 agosto 2023 di Terra Amara

Le ricerche danno un primo responso. Fekeli, infatti, scopre che Hunkar è stata ritrovata morta. La notizia della scomparsa della morte si diffonde in tutta Cukurova. Anche Mujgan viene a saperlo e sospetta sin da subito di Behice.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 23 agosto 2023 di Terra Amara

Hunkar è stata portata alla tenuta. La donna oramai deceduta riceve tante visite. Anche Fikret raggiunge la villa. Mentre si aggira tra le stanze della villa, entra nello studio di Demir. Qui trova la lettera in cui Yilmaz dichiara che è stata Mujgan a sparare a Zuleyha. A questo punto, Fikret comprende che i due uomini stanno mantenendo il segreto per il bene familiare.

Anticipazioni della puntata di giovedì 24 agosto 2023 di Terra Amara

Sevda fa una confessione a Demir mentre c’è la veglia funebre di Hunkar. La donna sostiene che l’assassino della madre potrebbe aver inscenato una rapina finita male per occultare l’omicidio. Per Mujgan è stata Behice e le chiede cosa sa della morte di Hunkar. La zia minaccia di lasciare Cukurova e tornare ad Istanbul. Mentre si svolgono i funerali, i gendarmi arrestano Sevda.

Anticipazioni della puntata di venerdì 25 agosto 2023 di Terra Amara

Sevda è arrestata con l’accusa di aver ammazzato Hunkar. A suo carico, ci sono prove schiaccianti. In casa sua sono stati ritrovati i gioielli della donna. Demir si precipita per aiutare Sevda, ma quando apprende dei gioielli rimane allibito.

Anticipazioni della puntata di domenica 27 agosto 2023 di Terra Amara

Demir non crede nella colpevolezza di Sevda, eppure le prove sono schiaccianti. Fekeli si sfoga sulla tomba di Hunkar. Intanto, Behice inveisce contro Mujgan che le chiede di perdonarla.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.