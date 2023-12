Terra Amara, le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara in programma la prossima settimana su Canale 5: cosa succederà

Non mancheranno le sorprese nelle nuove puntate di Terra Amara in onda da lunedì 4 a domenica 10 dicembre 2023 su Canale 5. I protagonisti della serie turca più amata dal pubblico Mediaset si ritroveranno a vivere eventi che cambieranno per sempre il lor destino, ma anche a fare delle scelte che gli potrebbero costare la vita. Inaspettata, ma incontrovertibile sarà anche una morte di uno dei personaggi più amati dall’inizio della serie. Nonostante la lunga durata, Terra Amara sa ancora come conquistare l’attenzione dei tanti telespettatori proponendo sempre dinamiche diverse e situazioni che stravolgono lo stato delle cose.

Anticipazioni della puntata di lunedì 4 dicembre 2023 di Terra Amara



Zuleyha ha scoperto il tradimento di Demir con Umit. Fugge a Cipro con i figli. A chi le sta intorno chiede aiuto per far perdere le sue tracce. Demir cerca aiuto a Gulten. Lei è furiosa con lui e non intende aiutarlo. L’uomo la caccia via. Demir chiede anche sostegno a Sadi, ma riceve lo stesso benservito di Gulten.

Anticipazioni della puntata di martedì 5 dicembre 2023 di Terra Amara



Mujgan è morta in un incidente aereo. La notizia devasta tutta Cukurova, compreso Fikret. Il ragazzo, infatti, si pente di aver preferito la vendetta verso gli Yaman al sentimento che provava per la donna. Sermin ha continuato ad indagare su Sevda. Ha trovato un documento che chiarisce tutto. Sevda è Fatma Odzen, la madre biologica di Umit. Gaffur viene riammesso in casa da Saniye.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 6 dicembre 2023 di Terra Amara



Zuleyha torna a Cukurova, anche se è fermamente convinta di voler stare lontano da Demir. Sevda ha ricevuto un biglietto anonimo e l’ha confidato alla donna. C’è qualcuno che vuole denaro in cambio della verità sull’assassino di uno dei due malintenzionati che hanno provato a svaligiare la villa.

Anticipazioni della puntata di giovedì 7 dicembre 2023 di Terra Amara



Fikret è addolorato per la morte di Mujgan. Non si perde d’animo, però, e ha deciso di portare a termine la vendetta contro gli Yaman e di occuparsi delle sorti di Kerem Ali, il figlio di Mujgan rimasto oramai orfano. Il ragazzo chiede allo zio Fekeli di prendersi cura del bambino adottandolo. Intanto, Umit continua ad insistere con Demir perché ne è innamorata.

Anticipazioni della puntata di venerdì 8 dicembre 2023 di Terra Amara



Demir vuole farla finita. Decide di uccidere Umit e poi suicidarsi. Zuleyha viene a saperlo e lo dissuade. Sembrerebbe tornata la pace tra i due, ma nuovi guai aspettano la donna dietro l’angolo. C’è un testimone che sostiene di aver visto lei e Sevda uccidere un uomo. Il corpo non viene ritrovato e le due donne vengono rilasciate. Sermin riabbraccia la figlia Betul.

Anticipazioni della puntata di sabato 9 dicembre 2023 di Terra Amara



Fikret vuole fare pace con Demir. Sevda porta via da Cukurova Umit che è incinta. Sanye sospetta di Cumali dato che lo vede sempre con Uzum. Intanto, Demir ha scoperto che Zuleyha le sue quote dell’azienda e risale a Fikret.

Anticipazioni della puntata di domenica 10 dicembre 2023 di Terra Amara



Umit rivela a Demir di essere incinta, ma l’uomo vorrebbe che lei abortisse. In realtà, è l’ennesimo stratagemma per manipolarlo. Sermin e Betul vogliono distruggere Demir. Si avvicinano a Umit per conoscere dettagli e cercano prove che possano essere usate contro di lui. Demir sequestra Umit per costringerla ad abortire. La donna riesce a fuggire, aiutata da Sevda su sostegno di Fekeli. Quest’ultimo ha una richiesta: il suo aiuto in cambio della promessa che Umit lascerà Cukurova prima possibile.

Dove e come guardare “Terra Amara”



Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.