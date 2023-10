Terra Amara, le anticipazioni sulle prossime puntate dal 23 al 28 ottobre

Cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara su Canale 5? Tutte le anticipazioni sulla serie turca

È ora di importanti rivelazioni provenienti dal passato a Terra Amara. La serie turca, seguitissima dal pubblico di Canale 5, sa come conquistarsi l’attenzione dei tanti appassionati. Ogni settimana si arricchisce di dettagli, confessioni e novità che portano i telespettatori ad essere sempre più curiosi di come si svolgeranno le vicende dei personaggi. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 23 a sabato 28 ottobre 2023, il suicidio di Behice sarà motivo per Mujgan di dolore ma anche di consapevolezza. Archiviato il caso Hunkar, però, all’orizzonte c’è una nuova tempesta per gli Yaman.

Anticipazioni della puntata di lunedì 23 ottobre 2023 di Terra Amara

Behice si è suicidata. Per Mujgan è motivo di profondo dolore, ma anche di totale sconvolgimento perché ha appreso che è stata proprio la zia ad uccidere Hunkar. Fekeli e Fikret provano a consolarla. Sarà Fikret ad accompagnarla a Istanbul dove si terranno i funerali della zia. Demir coglie l’occasione di indire una conferenza stampa per ringraziare pubblicamente Zuleyha che ha smascherato Behice. Demir riceve un regalo da Umit.

Anticipazioni della puntata di martedì 24 ottobre 2023 di Terra Amara

È tempo di scelte importanti per Mujgan. La dottoressa vorrebbe trasferirsi a Istanbul per evitarsi le dicerie e le chiacchiere sul suo conto a Cukurova dato che è nipote di un’assassina. Apprende, però, che anche ad Istanbul la vicenda è diventata nota. Mentre è triste e preoccupata, ha accanto Fikret a consolarla.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 25 ottobre 2023 di Terra Amara

Sevda ha un dolore al petto e al braccio. Zuleyha la porta in ospedale. Umit si propone per visitarla e Zuleyha la invita a cena per sdebitarsi. Fekeli continua a stare dalla parte di Mujgan.

Anticipazioni della puntata di giovedì 26 ottobre 2023 di Terra Amara

Demir apprende dell’invito a cena di Umit. È in imbarazzo, ma tenta di dissimulare. Sevda si rende conto dello scambio di sguardi e intuisce qualcosa. Una volta ultimata la cena, la donna si dirige a casa di Umit e la minaccia. Fikret vuole sabotare l’affare degli Yaman. Per tale ragione si reca nel loro caseificio. C’è chi si accorge di lui.

Anticipazioni della puntata di venerdì 27 ottobre 2023 di Terra Amara

È Fekeli a notare Fikret nel caseificio degli Yaman mentre distrugge barili di latte. Messo alle strette, Fikret racconta tutto. Non è il figlio del fratello di Fekeli, ma il figlio illegittimo di Adnan Yaman Senior. È a Cukurova per un unico obiettivo: vendicarsi di Demir.

Anticipazioni della puntata di sabato 28 ottobre 2023 di Terra Amara

Sevda trova una lettera inviata a Demir e la legge. Il contenuto è l’insieme di tutte le malefatte di Adnan Yaman Senior. Demir lo scopre e va a confrontarsi con Fekeli. Decide di fare delle dichiarazioni pubbliche per denunciare le calunnie anonime contro il padre. Saniye, Gaffur, Gulten e Nur stanno cercando di far riappacificare Fadik e Rasit. Mujgan e Umit cenano insieme e scoprono di avere molte cose in comune. Tornata a casa, Mujgan trova Fikret ubriaco e cerca di calmarlo. Zuleyha è preoccupata per la reputazione degli Yaman. Chiede a Saniye di indagare.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.