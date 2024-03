Forte terremoto, scossa di magnitudo 5.8 in Grecia: avvertito anche in Sicilia

Una scossa che desta grande preoccupazione "in quanto registrato in un'area marina con una grande profondità focale".

Si registra un terremoto di magnitudo 5.7/5.8 nel Peloponneso occidentale, nel sud della Grecia poco dopo le 9 ora locale di oggi, venerdì 29 marzo.

Il terremoto è stato registrato vicino alle isole Strofadi ed è stato avvertito fino ad Atene e Creta. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni.

Terremoto in Grecia di oggi, 29 marzo

“È troppo presto per dire se questo sia il terremoto principale”, ha affermato il sismologo Gerasimos Papadopoulos alla tv pubblica Ert. Efthymios Lekkas, presidente dell’Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti (Oasp) ha precisato che il sisma desterebbe grande preoccupazione in quanto registrato in un’area marina con una grande profondità focale. “Tuttavia, si tratta di un terremoto che non sembra avere alcun impatto sulle infrastrutture edilizie e sulle persone”, ha aggiunto.

La sala sismica Ingv di Roma ha localizzato il sisma con le seguenti coordinate (lat, lon) 37.3760, 21.2210, a una profondità di 33 chilometri.

Avvertito anche in Italia

Sui social sono numerose le segnalazioni: diversi italiani – in particolare in Puglia, ma anche in Sicilia (nel Ragusano e nella zona orientale, nello specifico) – avrebbero avvertito la scossa di terremoto. Lo scorso 12 marzo un sisma aveva interessato direttamente la Sicilia, in particolare le Isole Eolie. Una scossa di magnitudo 4.4 che, fortunatamente, non ha provocato danni a cose o persone.

