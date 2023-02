Terremoto in Turchia, Tajani: “Dispersi 7 italiani”

Tra i dispersi dopo il terremoto in Turchia, oltre all'imprenditore Angelo Zen ci sarebbe anche una famiglia italiana di origine siriana

Si aggrava il bilancio delle vittime del devastante terremoto che ha squarciato 3 giorni fa Turchia e Siria.

Sono oltre 16 mila, ad oggi, le vittime accertate dalle autorità locali: l’impressione, purtroppo, è che il numero sia destinato a salire ancor di più.

L’annuncio di Tajani: “Cerchiamo 7 italiani in Turchia”

Tra le migliaia di dispersi, finiti probabilmente sotto le macerie, ci sono altri 6 italiani di origine siriana.

Ad annunciarlo è stato il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani.

Oltre all’imprenditore veneto Angelo Zen, di cui non si hanno più notizie da domenica, si starebbe cercando nelle ultime ore anche una famiglia italiana di origine siriana composta da tre adulti e tre minori.

Zen si trovava a Kahramanmaras e avrebbe dovuto incontrarsi con un socio il giorno successivo alla notte in cui è avvenuto il terremoto ma i due non si sono visti. La famiglia, che sarebbe residente in Lombardia, è invece stata sorpresa dal sisma ad Antiochia.