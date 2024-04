VIDEO | Terremoto di magnitudo 4.8 negli Stati Uniti: paura anche a New York

Il forte boato ha provocato anche una breve interruzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, riunito per discutere della situazione in Medio Oriente

Dopo quanto accaduto a Taiwan, un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato anche nel New Jersey. Come emerso, le scosse sono state avvertite anche nella città di New York, Boston e Filadelfia tra le altre. Nonostante la grande paura iniziale tra Manhattan e Brooklyn, non sarebbe stato riportato alcun danno agli edifici in città. Inoltre, il forte boato negli Stati Uniti ha causato anche una breve interruzione dell’assemblea del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, riunita proprio in queste ore per parlare della situazione in Medio Oriente.

Terremoto negli Stati Uniti, paura a New York: la ricostruzione

Localizzato vicino la città di Lebanon, nel New Jersey, il terremoto di magnitudo 4.8 ha interessato anche le città di New York, Boston, Filadelfia e Baltimora. Diversi attimi di paura tra Manhattan e Brooklyn a causa del boato (la gente, impaurita dalla situazione, ha iniziato a suonare i clacson). Nonostante la tensione e le strutture in bilico per qualche attimo, nella città della “Grande Mela” non ci sarebbe nessun danno agli edifici.

Inoltre, il forte terremoto negli Stati Uniti ha causato anche una breve interruzione dell’assemblea del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Questa, era stata riunita per analizzare la situazione in Medio Oriente.