Ancora terremoti in Sicilia, scosse nella notte al largo delle isole Eolie

Trema nuovamente la terra in Sicilia, delle scosse sono state registrate nella notte al largo delle isole Eolie.

Si ripetono i terremoti sul territorio siciliano. Diverse scosse sono state registrate nel corso della notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile nell’arcipelago delle isole Eolie, a Nord della costa settentrionale del Messinese.

Le scosse di terremoto più significative – quattro nel totale – hanno avuto una magnitudo compresa tra 2.9 e 2.3. La più forte tra queste è stata registrata dagli strumenti della Sala Sismica INGV-Roma alle ore 00,53, a Sud dell’isola di Filicudi e a una profondità di 21 chilometri. Lo sciame sismico non ha provocato problemi a persone o cose.

Terremoti, nel fine settimana paura nel Catanese

Torna dunque l’attenzione per le scosse di terremoto in Sicilia, dopo l’evento sismico avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 21 aprile a pochi chilometri da Catania, nel mar Jonio.

In quel caso, la scossa ha avuto una magnitudo di 4.4 ed è stata avvertita in maniera evidente nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

Fortunatamente, non si sono registrati danni sulla terraferma ma soltanto momenti di paura per i residenti, sorpresi per l’improvviso “evento”.

Nella serata dello stesso giorno la Sicilia Sud-Orientale ha nuovamente tremato per un’altra scossa di terremoto avvenuta, stavolta, nei pressi dell’isola di Malta.