Taiwan, continua a tremare la terra: altro terremoto di magnitudo 6.0

Ancora grande paura e apprensione a causa di un terremoto a Taiwan, zona nelle ultime settimane più volte colpita dalle scosse. Nelle scorse ore, infatti, si è registrato un nuovo evento da 6.0 di magnitudo. Secondo gli specialisti, la scossa avrebbe avuto come epicentro la zona vicino a Hualien City, stessa area già colpita nei giorni precedenti.

Taiwan, altro terremoto con epicentro Hualien City

Trema ancora la terra a Hualien City, a Taiwan. Alle 02:51 (le 20.51 in Italia), infatti, si è verificata una forte scossa di magnitudo 6.0 con epicentro proprio Hualien City, la stessa area già colpita nei giorni precedenti. Secondo le stime, la profondità registrata è stata di circa 10 Km. Come spiegato dalle autorità locali, al momento non si ha nessuna informazione su eventuali danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami nell’area del Taiwan.