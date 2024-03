Terribile incidente a Fiumefreddo: grave bambino di 10 anni

Un bimbo di 10 anni è gravissimo dopo un incidente avvenuto intorno ad ora di pranzo sulla A18: l'auto si è schiantata sul guardrail

Un devastante incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo sull’autostrada A18, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre, in direzione Catania. Un bambino di 10 anni, infatti, si trova in gravi condizioni a seguito di un sinistro autonomo.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, una Audi A4, con a bordo il bambino, sua madre e un altro figlio di un anno più grande (tutti residenti a Catania), stava rientrando da una partita di calcetto a Messina. Per cause ancora da accertare, la donna ha perso il controllo del veicolo, che è strisciato per lunghi metri contro il guard-rail prima di arrestarsi contro un muro di contenimento. Tutti e tre gli occupanti dell’auto sono rimasti feriti.

Il bimbo ha riportato la frattura del femore: è grave

Il bambino di 10 anni è stato subito portato in elisoccorso al Policlinico di Catania in gravi condizioni: è stato intubato ed avrebbe riportato la frattura del femore. Il fratello maggiore ha riportato solo lievi escoriazioni. La madre, sotto choc, non ricorda l’accaduto. Non è escluso che abbia avuto un malore. L’incidente ha avuto impatti anche sul traffico, causando l’attivazione dell’uscita obbligatoria a Fiumefreddo per i mezzi diretti a Catania: lunghe file, così, si sono formate nel tratto di autostrada.