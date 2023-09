Terribile incidente in provincia di Palermo, moto contro auto: un ferito gravissimo

In provincia di Palermo si è verificato un terribile incidente: una moto contro un'auto. Il motociclista è in condizioni gravissime

Drammatico e violento incidente in provincia di Palermo, sulla Strada statale 113, fra una moto e un’auto. L’impatto si sarebbe verificato secondo la seguente dinamica: la moto con a bordo un uomo di circa 40 anni si sarebbe schiantata sul cofano posteriore dell’automobile, una Mercedes berlina. Quindi un tamponamento. Gli agenti della polizia municipale devono verificare le dinamiche del sinistro e fare luce sulla causa dello schianto.

Lo scontro sulla SS113, il motociclista è grave

Le condizioni del motociclista dopo l’impatto cruento non sono delle migliori, non appena è intervenuta sul posto l’ambulanza, l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Avrebbe riportato molti e gravi traumi un po’ su tutto il corpo e soprattutto alla testa. Visto quest’ultimo particolare, da chiarire anche che ruolo abbia giocato il casco.

È il secondo incidente grave che avviene sulle strade di Palermo e provincia in un solo giorno, nel primo vi ha rimesso la vita una signora investita da un camion dell’Esercito italiano in viale Lazio. Ora si spera che le condizioni del motociclista migliorino.