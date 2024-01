Terribile scontro auto-moto, feriti ricoverati in ospedale: grave incidente nel Catanese

Ad avere la peggio i due che erano a bordo del mezzo a due ruote: so

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi 14 gennaio 2023 in via Rinaudo nella zona industriale di Piano Tavola in territorio di Belpasso. Per cause al momento non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolto una Alfa Giulietta ed una moto SH 125 Ad avere la peggio le due persone che erano a bordo della moto: entrambi, secondo quanto appreso, sono rimasti feriti in modo serio.

Necessario intervento elisoccorso: i feriti trasportati al Cannizzaro e al San Marco

Visto la gravità di uno dei feriti si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro e dopo aver dato le prime cure del caso è stato trasferito al Cannizzaro di Catania per i dovuti accertamenti e cure del caso, mentre l’altro ragazzo è stato trasportato al San Marco di Catania. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica.