VIDEO | Terrore per una famiglia, alligatore di due metri tenta di entrare in casa

Raggiunto il secondo piano, l'animale è riuscito a salire sedici gradini per poi scendere e allontanarsi nella palude

Momenti di terrore per una famiglia americana che ha sorpreso un enorme alligatore fare “visita” alla propria abitazione a Folly Beach, nella Carolina del Sud.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Raggiunto il secondo piano, poi la fuga nella palude

In un video diffuso sui canali social, diventato subito virale, si vede l’animale scendere i gradini dell’abitazione. Raggiunto il secondo piano, l’alligatore è riuscito a scalare ben sedici gradini per poi, curioso e guardingo, scendere e allontanarsi nella palude nei pressi della casa. Nessuna conseguenza fisica per gli inquilini della casa, solo tanta paura.

video da profilo Facebook Greg Bayer