Testata in faccia dopo lite parcheggio, denunciato 62enne

Un diverbio nato per un parcheggio, ha visto un 62enne avvicinare la controparte e sferrargli una testata al volto per poi cercare di colpirlo con un pugno in faccia senza riuscirvi.

L’intervento dei carabinieri

Per questi motivi, con le accuse di lesioni personali, i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia, un 62enne residente in un comune della bassa reggiana. La vittima, un 45enne del reggiano, ricorso alle cure mediche veniva giudicato guaribile con una prima prognosi di 5 giorni per un trauma cranico minore. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.