The Beatbox & Carlo Massarini al Teatro Rivoli di Mazara con Magical Mystery Story “Now and Then”

Due ore di "viaggio" attraverso la storia e la musica dei Beatles.

Il tour teatrale dello spettacolo Magical Mystery Story “Now and Then” con The Beatbox & Carlo Massarini arriva al Teatro Rivoli di Mazara.

L’appuntamento è per il 7 maggio alle ore 21.

The Beatbox e Carlo Massarini in tour a Mazara

Due coinvolgenti ore per uno straordinario viaggio attraverso la storia e la musica dei Fab Four che si sviluppa unendo la performance dei The Beatbox al fascino narrativo di Carlo Massarini, dando vita a uno show che mescola musica e racconti di coloro che hanno rivoluzionato la storia della musica e non solo.

Durante i cinque atti che caratterizzano lo spettacolo, Carlo Massarini svela gli aneddoti e le curiosità più affascinanti della straordinaria avventura dei quattro baronetti di Liverpool: dalla strumentazione originale dell’epoca identica a quella utilizzata dai Beatles nei loro storici concerti e nelle sessioni in studio, ai cambi di abiti e trucco, ricreando l’atmosfera e lo stile unico di quel magico momento storico.

Lo show

Lo show, che attraversa i ricordi e le scoperte di diverse generazioni, mira a riportare l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60. La scaletta abbraccia i successi leggendari dal Cavern Club di Liverpool, passando dal periodo Rubber Soul e Revolver, giungendo ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970.

I The Beatbox riproducono fedelmente le hit della discografia “beatlesiana” restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro vocale e visivo, del leggendario quartetto. Un’esperienza senza età che attrae un pubblico diversificato, dai nostalgici degli anni ’60 agli appassionati più giovani, dimostrando che la musica dei Beatles è senza tempo. Anche nella tappa mazarese del tour teatrale che sta attraversando numerose città italiane, vengono offerte due ore di emozionante concerto durante le quali si potranno rivivere brani iconici come “She Loves You,” “A Hard Day’s Night,” “Yesterday,” “Twist and shout,” “Hey Jude,” “Come Together,” “Let It Be,” “Something,” solo per citarne alcuni.

A dare vita a questo progetto sono quattro musicisti dal curriculum più che nobile: Marco Breglia, Stefano Piancastelli, Michele Caputo e Federico Franchi, che vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano. La Band è stata in tour in diversi paesi del mondo, dagli Usa alla Russia, alla Romania, alla Svizzera, alla Nuova Zelanda, al Belgio e alla Germania, e ospite nei più importanti Beatles Day Europei.

Biglietti

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro, a Mazara, e su Ticketone.it.