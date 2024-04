Tirocini Inps, requisiti e istruzioni per attivare la richiesta

Ecco quali sono i passi da effettuare per stipulare un accordo tra l'ente, l'università e il tirocinante

È possibile per studentesse e studenti universitari attivare dei tirocini curriculari presso l’Inps poichè l’istituto ha stipulato una nuova convenzione con l’università dove sono stati definiti nel dettaglio i criteri e le modalità di accesso legate allo svolgimento dei tirocini.

Con una apposita richiesta delle università è dunque possibile attivare dei tirocini nelle strutture Inps presenti in tutto il territorio nazionale.

Tirocini Inps, come attivarli

L’Inps ha sottolineato che i rapporti che vengono instaurati con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né di altro tipo. Di conseguenza i tirocini in questione non prevedono una retribuzione e inoltre i partecipanti non riceveranno alcun compenso o indennità.

Per l’attivazione è necessario stipulare un accordo attuativo, in questo caso tra l’INPS, l’università e il tirocinante. Tale accordo, da redigere secondo lo schema allegato alla Convenzione, disciplina le modalità di attuazione della collaborazione, con particolare attenzione agli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tirocini Inps, designazione di un tutor

La sottoscrizione dell’accordo, inoltre, prevede la designazione di un tutor dell’INPS che concorderà il progetto formativo assieme a quello dell’università e allo studente coinvolto. Dopo la definizione del piano, saranno avviate le procedure per l’inserimento dello studente nell’ambito della unità organizzativa individuata.

A conclusione del tirocinio curriculare, il tutor dell’Istituto compilerà la scheda di valutazione, sulla base della quale sarà rilasciato l’attestato di svolgimento. Gli studenti dovranno essere assicurati dall’università contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa dovrà comprendere tutte le attività incluse nel piano, anche quelle svolte all’esterno.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI