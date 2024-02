Tirocini FAO 2024 retribuiti in Italia e all’estero: ecco come presentare domanda

Numerose le opportunità da poter sfruttare per l'accesso al mondo del lavoro internazionale

La FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) si impegna a forgiare il futuro dei talenti emergenti attraverso nuove opportunità, tra cui i tirocini FAO 2024. Questi stage, disponibili sia nella storica sede centrale a Roma che in svariate località in tutto il mondo, rappresentano una porta d’accesso privilegiata al mondo del lavoro internazionale in ambito alimentare e agricolo.

Tirocini FAO 2024, le sedi disponibili

Le sedi disponibili per i Tirocini FAO 2024 sono le seguenti:

Sede Centrale (HQ) a Roma, Italia: Il programma di tirocinio presso la sede centrale si concentra su una vasta gamma di aree tematiche, tra cui l’agricoltura, la pesca, la foresteria, le risorse naturali e l’economia dello sviluppo.

Asia e Pacifico (RAP): Questo programma si focalizza sulle sfide specifiche della regione, come la sicurezza alimentare, la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

America Latina e i Caraibi (RLC): Gli stage in questa regione tendono a concentrarsi su temi come l’agricoltura sostenibile, il miglioramento della nutrizione e la riduzione della povertà rurale.

Vicino Oriente e Nord Africa (RNE): Qui, i tirocini possono essere orientati verso l’acqua e la gestione delle terre, la lotta alla desertificazione e il rafforzamento delle economie agricole.

Africa (RAF): I tirocini potrebbero concentrarsi su questioni urgenti come la sicurezza alimentare, il sostegno allo sviluppo agricolo e la gestione delle risorse naturali.

Europa e Asia Centrale (REU): I tirocinanti possono lavorare su temi come la transizione verso sistemi alimentari e agricoli più sostenibili, la biodiversità e il cambiamento climatico.

Tirocini FAO 2024, il lavoro da svolgere

In linea generale, le attività assegnate saranno in linea con quanto previsto dagli obiettivi strategici FAO e dagli obiettivi ONU di sviluppo sostenibile.Nello svolgimento del suo incarico, il tirocinante sarà assegnato ad un’area di lavoro in base al suo profilo e alle esigenze del Dipartimento di destinazione.

Tirocini FAO 2024, requisiti per partecipare

Per poter accedere ai tirocini FAO 2023 sono richiesti i seguenti requisiti:

Essere cittadini di uno degli Stati Membri della FAO;

Avere un’età compresa tra 21 e 30 anni al momento d’inizio dell’incarico;

Essere iscritti ad un corso di laurea o post-laurea al momento della presentazione della domanda, o neolaureati;

Possedere un’esperienza accademica rilevante per uno dei settori d’interesse dell’Organizzazione;

Avere capacità di adattarsi a contesti internazionali e multiculturali;

Possedere buone doti comunicative e conoscere i principali programmi informatici;

Essere in regola con lo status d’immigrazione o con la residenza nel paese di assegnazione, prima d’iniziare lo stage.

Tirocini FAO 2024, come presentare domanda

Per candidarsi a un tirocinio o a un posto vacante presso la FAO è necessario tenere conto dei seguenti passaggi:

Se sei un nuovo utente, devi prima creare il tuo profilo candidato accedendo alla pagina dedicata e cliccando su “crea il tuo profilo candidato”. Segui le istruzioni per completare la registrazione.

Se hai già un account, accedi al portale delle carriere della FAO cliccando sul pulsante “Accedi alle offerte di lavoro”. Inserisci le tue credenziali e clicca su “Accedi”.

Una volta effettuato l’accesso, puoi accedere al tuo profilo cliccando sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della pagina. Utilizza il tuo profilo per candidarti direttamente alle offerte di lavoro disponibili nel portale delle carriere della FAO.

È importante ricordare che verranno prese in considerazione solo le candidature inviate tramite il portale delle carriere della FAO. Assicurati che la tua candidatura sia completa, poiché quelle incomplete non saranno considerate.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI