Il cantante si è concesso per qualche scatto all'aeroporto di Catania prima di partire per Messina dove stasera si esibirà in concerto.

E’ arrivato intorno alle 13,30 sorridente come sempre. Tiziano Ferro si è concesso per qualche scatto all’aeroporto di Catania, dove è atterrato oggi, prima di partire per Messina dove stasera si esibirà in concerto.

Dopo Harrison Ford, negli scorsi giorni, e Michael Jordan ieri, un altro vip è sbarcato in Sicilia.