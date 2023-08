Torna l’anticiclone, caldo africano per almeno 10 giorni: ecco dove

Dal 17 agosto l’ondata di caldo africano colpirà soprattutto il Centro-Sud con valori prossimi ai 40 gradi all’ombra

Torna l’anticiclone sull’Italia e, con lui, il caldo africano che durerà per almeno 10 giorni. Secondo gli esperti, intanto, dal meteo di oggi arrivano buone notizie con il Centro-Sud dal cielo limpido – salvo sottili velature lungo la costa tirrenica toscana – e un Nord, invece, dove dopo dopo il tramonto non sono esclusi veloci passaggi nuvolosi. Nei prossimi giorni tuttavia si materializzerà lo spettro di una nuova scaldata africana con l’Anticiclone Nerone. Come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ILMeteo.it, l’anticiclone africano inizierà ad infiammare l’Italia e la sua espansione punterà dritto dal Sahara verso Roma ed il Centro Italia, da qui il nome Nerone.

Le previsioni

Dal weekend le temperature inizieranno a salire ovunque: i primi 38°C si registreranno in Sardegna poi il caldo afoso investirà soprattutto il Centro-Nord con valori tra 34 e 37°C anche a Firenze e Roma. Da giovedì 17 agosto l’ondata di caldo nordafricano inizierà a fare ancora più sul serio e colpirà soprattutto il Centro-Sud con valori prossimi ai 40 gradi all’ombra.

Tempo resterà stabile ed in prevalenza sereno

Ovviamente è una tendenza meteo da confermare, ma qualora Nerone si palesasse in tutto il suo vigore, potremmo restare sotto la cappa umida e opprimente dell’Anticiclone Africano fino al 24-25 agosto, se non addirittura fino a settembre per quanto riguarda il Sud. Intanto, nelle prossime ore, il tempo resterà stabile ed in prevalenza sereno, salvo qualche nuvola in transito in serata, qualche nuvola dispettosa che potrebbe nascondere le polveri di cometa al Nord.