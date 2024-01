Torna il Premio Domenico Danzuso, lunedì 8 gennaio la serata di gala

L’evento si svolgerà nell’Auditorium del conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania

CATANIA – Nella splendida cornice dell’Auditorium del Conservatorio “Vincenzo Bellini”, a Catania, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione del premio annuale “Domenico Danzuso”, quest’anno giunto alla sua ventiduesima edizione, e che vede il 100esimo premiato della sua storia. La cerimonia prenderà il via alle ore 20 dell’8 gennaio sempre nell’auditorium del Conservatorio e sarà ancora una volta condotta da una delle colonne del Premio: Marina Cosentino.

Accolti dal presidente del Consiglio d’amministrazione del Conservatorio, Carmelo Galati, che ha fatto gli onori di casa e portato i saluti iniziali, immersi nella naturale atmosfera creativa e artistica del Conservatorio, è stata prima tenuta a battesimo l’Associazione “Premio Domenico Danzuso” che nasce per la volontà di dare continuità e struttura al Premio, nonché garantire il suo futuro negli anni a venire.

Presenti i fondatori del Premio, Filippo Donzuso, presidente del cda dell’associazione, Giuseppe Lazzaro Danzuso e Vittoria Napoli, rispettivamente presidente e segretaria della giuria del Premio. Si tratta di due rami della stessa famiglia, uno più antico e uno più giovane, impegnati a mantenere viva la memoria di chi, con pacatezza, intelligenza e serietà ha fatto della critica il trampolino per prosa e dramma, spirito e coscienza di una società oggi minata dal brutto e dai tempi bui che corrono.

“Il desiderio di Domenico Danzuso, gigante della cultura non solo catanese ma anche, e in egual modo, siciliana e italiana lascia il retaggio di preservare e premiare la cultura in ogni sua forma, per fare crescere e invogliare la comunità, e soprattutto i giovani, ad accostarvisi”, ha commentato Lazzaro Danzuso.

Citando innanzitutto gli enti promotori, a cominciare dalla Scam oggi presieduta da Anna Rita Fontana che con Tony Maugeri fece nascere questo premio, e fra gli altri la Fondazione Marilù Tregua, ecco i premiati dell’edizione 2022/2023: Fabrizio Maria Carminati, direttore d’orchestra; Giuseppe Dipasquale, drammaturgo e regista di prosa; Alberto Ferro concertista fra i più noti talenti pianistici degli ultimi anni. E ancora, Alfredo Guglielmino, maestro del Teatro di figura con i suoi spettacoli di marionette; Gianni Latino, fra i più noti graphic designer italiani; Anna Malvica, cantattrice dei musical di Tony Cucchiara ed erede di una stirpe di attori. Per finire, Aldo Mattina, musicologo; Gianni Scuto, affabulatore e sognatore, innovatore nello spettacolo teatrale degli anni Settanta e Ottanta; Angelo Tosto, attore e cantante.

Oltre ai riconoscimenti, saranno inoltre consegnate due borse di studio. Quella del Lions Catania Host – alla conferenza stampa era presente il presidente Maurizio Nicolosi – che premierà un allievo dell’Accademia di Belle Arti, e quella del Soroptimist Catania e di Cappellani per il Conservatorio. La conferenza stampa si è chiusa con la presentazione del dipinto del Maestro Salvo Russo per la sala Danzuso, inaugurata nel 2001.