“Spuntino” con la torta a base di hashish prima di entrare a scuola, 4 intossicati a Palermo

Quattro giovanissimi studenti finiscono in ospedale dopo aver mangiato un dolce a base di stupefacenti prima di iniziare le lezioni in un liceo di Palermo.

Mentre i ragazzi ricevono le cure ospedaliere necessarie, sono in corso le indagini della polizia per ricostruire la dinamica della vicenda e individuare chi abbia fornito la droga utilizzata per preparare la strana “merenda”.

Pare che i quattro giovanissimi studenti – tutti appartenenti alla stessa classe – avessero deciso di “fare merenda” con un dolce contenente droga prima di iniziare le lezioni, quindi fuori dalla scuola. Una volta iniziate le lezioni, però, si sarebbero sentiti male.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini e gli accertamenti necessari per individuare i responsabili dell’accaduto. Presenti anche gli operatori del 118, che hanno trasferito i quattro intossicati in ospedale: tre al Policlinico di Palermo e il quarto all’ospedale Civico di Palermo.

A soccorrerli prima dell’arrivo del 118 sarebbe intervenuto anche il dirigente scolastico dell’istituto. La torta a base di hashish è stata inviata alla Polizia Scientifica per le analisi di rito.

