Morto Toto Cutugno, se ne va un pezzo della storia musicale italiana

Dopo una lunga lotta contro una brutta malattia, il cantautore è deceduto all'età di 80 anni.

Toto Cutugno, celebre cantautore italiano, è morto all’età di 80 anni: è il triste annuncio che segna un nuovo terribile lutto nella musica italiana.

Era malato da diverso tempo.

Morto Toto Cutugno, la sua biografia

Il vero nome dell’artista era Salvatore Cutugno ed è nato a Fosdinovo (in provincia di Massa-Carrara) nel 1943: proprio lo scorso 7 luglio aveva compiuto 80 anni. Al grande pubblico è noto soprattutto per l’attività di cantautore e compositore, ma è stato anche un famoso conduttore televisivo italiano. Viene considerato uno degli autori italiani di maggiore successo, con oltre 100 milioni di copie vendute.

Una curiosità? Detiene il record di partecipazioni al Festival di Sanremo assieme ad altri quattro artisti: Al Bano, Peppino di Capri, Milva e Anna Oxa. Toto Cutugno è stato protagonista del Festival della musica italiana in ben 15 edizioni, a volte da solo a volte in coppia. Con il celebre brano “Solo Noi” ottenne la vittoria nel 1980. E non è stato di certo l’unico grande premio nella carriera musicale di Cutugno, che nel 1990 ha ottenuto il primo posto all’Eurovision Song Contest con “Insieme”, secondo dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e prima dei Måneskin nel 2021.

La malattia

Toto Cutugno è morto a Milano il 22 agosto 2023 dopo una lunga battaglia contro un tumore alla prostata. Aveva scoperto la malattia nel 2007, ma questa notizia non ha fermato né la sua attività canora né la sua passione per la musica. Nel 2010 aveva pubblicato anche una raccolta di brani rari dal titolo “Ritratto”, per poi tornare a Sanremo nella serata dei duetti nel 2011.

Il brano benefico “Le nostre mani” – scritto da Toto Cutugno, Christian Moretti, Gianni Pescini, e da lui interpretato con Al Bano, Fausto Leali e il “Minicoro Monterosso” di Bergamo – risale al 2011. Nel 2019 è stato anche tra i giudici della seconda edizione di “Ora o mai più”.

