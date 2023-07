Almanacco del 7 luglio, è la Giornata mondiale del cioccolato

Giornate mondiali, ricorrenze, anniversari e altre curiosità del 7 luglio nell'almanacco del giorno.

Il 7 luglio è il 188º giorno del calendario gregoriano e mancano 177 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, giornate, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 7 luglio: è la Giornata mondiale del cioccolato

Si festeggia in questo caldo giorno d’estate uno dei dolci più amati. Il 7 luglio, infatti, è la Giornata mondiale del cioccolato, un vero e proprio toccasana per l’umore e – soprattutto nella sua versione fondente – per la salute.

Il santo del giorno è San Claudio, ma la Chiesa Cattolica ricorda anche Sant’Edda di Winchester, vescovo, e il martire Sant’Antonino Fantosati.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono tanti i nati del 7 luglio, che in questa giornata di inizio estate – e nella Giornata mondiale del cioccolato – festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Licia Colò, conduttrice televisiva; Salvatore “Toto” Cutugno, cantante italiano; Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé, calciatore; Michele Mirabella, attore e conduttore TV italiano; Richard Starkey jr, musicista inglese dei Beatles meglio noto con il nome d’arte Ringo Starr; Antonio “Stash” Fiordispino, cantante italiano dei “The Kolors”.

Anniversari di nascita

George Cukor, regista statunitense;

Vittorio De Sica, attore e regista italiano;

Camillo Golgi, scienziato e medico italiano, premio Nobel;

Gustav Mahler, compositore austriaco;

Vladimir Vladimirovič Majakovskij, poeta e drammaturgo russo;

Gian Carlo Menotti, compositore italiano.

Anniversari di morte

Conan Doyle, scrittore e “papà” di Sherlock Holmes;

Vivien Leigh, attrice inglese.

Accadde oggi, 7 luglio: anniversari

1456 – A 25 anni dalla sua morte violenta, Giovanna D’Arco viene assolta.

1647 – Rivolta di Masaniello a Napoli contro il vicereame spagnolo.

1881 – Esce per la prima volta in versione intera il libro “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino” di Carlo Collodi.

1898 – Annessione delle Hawaii agli USA.

1960 – Strage di Reggio Emilia: cinque operai muoiono durante gli scontri tra forze dell’ordine e lavoratori. La piazza degli scontri verrà poi ribattezzata “Piazza Martiri del 7 luglio”.

1978 – Le Isole Salomone ottengono l’indipendenza dal Regno Unito.

2005 – A Londra una serie di attentati terroristici causa la morte di 56 persone.

2009 – Funerali di Michael Jackson allo Staples Center di Los Angeles.