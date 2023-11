Totocalcio, nell’ultima schedina nessun “13”: jackpot vola ad oltre 144.000 euro

Nell’ultimo concorso del Totocalcio non c’è stato nessun giocatore capace di centrare la combinazione massima

Nell'ultimo concorso del Totocalcio non c'è stato nessun giocatore capace di centrare la combinazione massima, quella cioè composta da 13 partite scelte tra quelle obbligatorie e quelle opzionali. Il jackpot per il "13" per la prossima schedina sale quindi a 144.832 euro.

Festeggiano i cinque scommettitori

Festeggiano i cinque scommettitori che sono riusciti a centrare l'11 che ha regalato una vincita da 3.940 euro ciascuno. Ai quindici '9' sono andati 576 euro. Sono ottanta i giocatori che hanno indovinato 7 partite e si sono portati a casa 117 euro. I 260 '5' hanno vinto 14 euro e, infine, ai 437 '3' vanno 3 euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.