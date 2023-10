Tragedia a Caltanissetta: 65enne si schianta contro un palo e muore

Tragico incidente a Caltanissetta: Elio Drogo, 65 anni di Sommatino, ha perso la vita schiantandosi con la sua Mercedes contro un palo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava andando all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta perché stava poco bene: un malore alla guida, forse, gli ha fatto perdere il controllo del mezzo.

Un sovraintendente di polizia ha cercato di salvarlo

L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo per diverso tempo.

Un ragazzo di passaggio ha chiamato i soccorsi e in attesa dell’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco, è intervenuto il sovrintendente di polizia penitenziaria Vincenzo Mattina, che vedendo l’uomo immobile che sanguinava ha sfondato il vetro dell’auto, permettendo così ai soccorritori di estrarlo subito dall’abitacolo. Purtroppo però per il 65enne non c’era più nulla da fare.