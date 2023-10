Tragedia a Marsala: morto uomo che era stato salvato in mare

E' morto quest'oggi Francesco Ingianni, il 78enne che nella giornata di ieri era stato salvato in stato di ipotermia in mare

Tragedia a Marsala.

Non ce l’ha fatta Francesco Ingianni, 78 anni, soccorso in mare che era stato soccorso in mare a Petrosino. L’uomo è morto in ospedale, dopo essere stato salvato.

Il salvataggio di Francesco Ingianni a Petrosino



Le ricerche dell’uomo erano subito scattate in seguito alla segnalazione da parte dei familiari che non lo avevano visto rincasare, dopo che il 78enne si era recato a Petrosino per una battuta di pesca.

Ad avvistare il corpo che galleggiava in mare era stata una guardia giurata. Da lì si era attivata la macchina dei soccorsi, con l’intervento sul posto dei sanitari del 118 che avevano portato l’uomo in ospedale in ipotermia, ma vivo.

Salvato in ipotermia, il 78enne è morto oggi

Nelle scorse ore, invece, il decesso. Il cuore di Francesco Ingianni ha cessato di battere per cause ancora sconosciute: gli inquirenti hanno già aperto le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia.