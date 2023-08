Tragedia nell’Agrigentino, uomo trovato morto in casa

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto molto probabilmente a causa di un malore, da almeno dieci giorni

Tragedia a Menfi, in provincia di Agrigento. Un uomo di 66 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della sua abitazione, in via Blandina.

L’intervento dei carabinieri

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto molto probabilmente a causa di un malore, da da almeno dieci giorni. I carabinieri, con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno forzato la porta dell’abitazione del 66enne e all’interno hanno trovato il cadavere.