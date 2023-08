Menfi, lancia rifiuti da auto: sindaco pubblica foto e la convoca

Il primo cittadino del comune agrigentino, Vito Clemente, annuncia tolleranza zero e una sanzione amministrativa per la donna

Una donna lancia un sacchetto di rifiuti dall’auto e viene immortalata da una foto. Il curioso episodio arriva da Menfi, in provincia di Agrigento. Il sindaco Vito Clemente, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende pubblica lo scatto e la convoca in Comune.

Il post del sindaco Clemente

“Guardate questa gentile signora ripresa in zona quartiere Addolorata – scrive Clemente sulla pagina social -. a lanciare il sacchetto dei rifiuti dal finestrino della sua macchina Lancia Y nera targata FY ….. (la targa intera è già in possesso del comandante dei vigili urbani per quanto di competenza). Personalmente convocherò la signora al Palazzo Comunale. Tolleranza zero”, conclude lo sfogo del primo cittadino del comune agrigentino.