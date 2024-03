Tragedia in carcere: trapper trovato senza vita in cella

Morto il trapper Jordan Jeffrey Baby, 27 anni: era stato condannato per una rapina aggravata dall'odio razziale

Tragedia in carcere. Il trapper Jordan Jeffrey Baby, 27 anni, che era stato condannato per una rapina aggravata dall’odio razziale, ì stato trovato privo di vita all’interno della sua cella con una corda legata al collo. Jordan Tinti, questo il vero nome del musicista, si è tolto la vita nella casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia, dove stava scontando una pena a 4 anni e 4 mesi.

Il trapper era finito in cella dopo una rapina ad un operaio nigeriano

Ad aprile 2023 Jordan era stato riconosciuto colpevole di rapina ai danni di un operaio di 42 anni originario della Nigeria. L’aggressione era avvenuta in un sottopassaggio della stazione di Carnate (Monza e Brianza). Insieme a lui aveva partecipato alla rapina anche il trapper romano Traffik, condannato a cinque anni e quattro mesi. All’operaio nigeriano i due avevano rivolto minacce e frasi inequivocabilmente razziste come “Sei nero, ti ammazziamo”, immortalando la scena in un video.

