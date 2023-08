Tragedia in casa: 30enne uccide a coltellate il padre

Dramma familiare: un trentenne ha ucciso a coltellate il padre, il 64enne Umberto Gaibotti, nel giardino della loro abitazione.

L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite, pare l’ennesima, tra genitore e figlio. L’allarme è stato dato dai vicini che hanno sentito le grida, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il figlio è stato subito preso in consegna dai carabinieri.

Il figlio aveva problemi di tossicodipendenza

Secondo i media locali, l’omicida aveva diversi problemi di tossicodipendenza. Il litigio è iniziato in casa ed è proseguito nel giardino dell’abitazione.

Negli ultimi mesi il trentenne aveva infatti dato diversi segnali di instabilità, dovuti alla tossicodipendenza, che hanno richiesto anche il ricorso al Tso. Si stava valutando anche l’inserimento in una comunità di recupero.