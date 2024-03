Tragedia in Belize, la siracusana Laura Fiorito perde la vita in una sparatoria

La donna si trovava in un mercato del centro insieme al marito e i due figli

Tragedia a Belmoplan, in Belize (America Centrale), dove lo scorso martedì il proprietario di un resort Robert Joseph, 59 anni, avrebbe iniziato a sparare colpi di pistola al mercato centrale. Tra le vittime una bambina di otto anni, Megan Klassen, e Laura Fiorito, una donna di 44 anni originaria di Siracusa.

Tragedia in Belize, la dinamica dell’omicidio di Laura Fiorito

Laura Fiorito si trovava insieme al marito Salvatore Lopes, i suoi due figli e Megan Klassen, figlia del loro vicino, in un noto bar del centro, quando il proprietario di un resort li ha aggrediti, facendo esplodere diversi colpi di pistola. Nella sparatoria Fiorito e Klassen hanno perso la vita, mentre l’assassino è stato arrestato dalla Polizia. La tragedia è avvenuta in pieno giorno durante uno dei giorni più trafficati della settimana per il mercato cittadino.

Tragedia in Belize, il marito di Laura Fiorito: “Vivrà nei nostri cuori per sempre”

“Vivrà nei nostri cuori per sempre. Era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo”, così sui social Salvatore Lopes, marito di Laura, che ha pubblicato una serie di foto di momenti felici con la moglie: “Ha portato gioia e felicità a così tante persone. Non ci sono lacrime che possano fermare il dolore che sentiamo. Siamo sposati da oltre 20 anni e abbiamo creato tanti bei ricordi. Mi hai dato due bellissimi bambini, un dono degli dei. Ci manchi così tanto. Il pensiero che non possiamo più tenerti tra le nostre braccia è un dolore indescrivibile”.

La raccolta fondi per il rimpatrio

Per il rimpatrio della salma in Italia diversi amici di Laura e Salvo hanno avviato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia a coprire le ingenti spese necessarie per il rientro.

